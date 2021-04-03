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«Коммерсантъ»: предустановленные российские приложения могут передавать данные за рубеж

Ведомости

Российские приложения, обязательные к установке с 1 апреля на смартфоны и планшеты, могут передавать пользовательские данные зарубежным IT-компаниям, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет АНО «Информационная культура».

Аналитики утверждают, что все обязательные коммерческие приложения содержат скрытые аналитические трекеры, которые передают данные пользователей за рубеж. Получать эти данные смогут Google, Microsoft, Facebook, Huawei и др.

Единственным из проверенных аналитиками приложений, в котором аналитических трекеров не оказалось, стало приложение платежной системы «Мир». В Минцифры в ходе беседы с изданием обратили внимание на то, что все предустановленные программы размещены в магазинах приложений, а требования к ним не отличаются от требований к другим приложениям, которые могут установить пользователи.

Опрошенные газетой разработчики отмечают, что обойтись без использования трекеров сложно, поскольку они необходимы в том числе для улучшения работы приложений и оптимизации рекламных настроек, а передаваемая информация не является, строго говоря, личными данными. Издание приходит к выводу, что закон о предустановке отечественного софта позволит зарубежным IT-корпорациям облегчить сбор данных для построения рекламных стратегий.

С 1 апреля в России должны быть запущены продажи смартфонов, планшетов, портативных и стационарных компьютеров, а также смарт-телевизоров, на которых должны быть предустановлены российские программы. Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и др.

Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.

Ранее по теме: Минцифры выступило против установки неудаляемых приложений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных