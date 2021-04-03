«Коммерсантъ»: предустановленные российские приложения могут передавать данные за рубеж

Единственным из проверенных аналитиками приложений, в котором аналитических трекеров не оказалось, стало приложение платежной системы «Мир». В Минцифры в ходе беседы с изданием обратили внимание на то, что все предустановленные программы размещены в магазинах приложений, а требования к ним не отличаются от требований к другим приложениям, которые могут установить пользователи.