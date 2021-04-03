«Коммерсантъ»: предустановленные российские приложения могут передавать данные за рубеж
Российские приложения, обязательные к установке с 1 апреля на смартфоны и планшеты, могут передавать пользовательские данные зарубежным IT-компаниям, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет АНО «Информационная культура».
Единственным из проверенных аналитиками приложений, в котором аналитических трекеров не оказалось, стало приложение платежной системы «Мир». В Минцифры в ходе беседы с изданием обратили внимание на то, что все предустановленные программы размещены в магазинах приложений, а требования к ним не отличаются от требований к другим приложениям, которые могут установить пользователи.
Опрошенные газетой разработчики отмечают, что обойтись без использования трекеров сложно, поскольку они необходимы в том числе для улучшения работы приложений и оптимизации рекламных настроек, а передаваемая информация не является, строго говоря, личными данными. Издание приходит к выводу, что закон о предустановке отечественного софта позволит зарубежным IT-корпорациям облегчить сбор данных для построения рекламных стратегий.
С 1 апреля в России должны быть запущены продажи смартфонов, планшетов, портативных и стационарных компьютеров, а также смарт-телевизоров, на которых должны быть предустановлены российские программы. Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и др.
Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.