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Компания Twitter увеличила выручку в 2020 году на 7,5%

Ведомости

Выручка компании Twitter Inc., которая владеет одноименной социальной сетью, в 2020 г. выросла на 7,5% по сравнению с 2019 г. и составила около $3,72 млрд. Об этом говорится в отчете компании. 

В отчете отмечается, что к концу 2020 г. в компании насчитывалось более 5,5 тыс. сотрудников, которые работали в более чем 35 офисах по всему миру. 

Руководство социальной сети ставит перед собой задачу, чтобы к 2025 г. не менее половины сотрудников составляли женщины и не менее четверти персонала — представители разнообразных меньшинств.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 г. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных