Компания Twitter увеличила выручку в 2020 году на 7,5%
Выручка компании Twitter Inc., которая владеет одноименной социальной сетью, в 2020 г. выросла на 7,5% по сравнению с 2019 г. и составила около $3,72 млрд. Об этом говорится в отчете компании.
В отчете отмечается, что к концу 2020 г. в компании насчитывалось более 5,5 тыс. сотрудников, которые работали в более чем 35 офисах по всему миру.
Руководство социальной сети ставит перед собой задачу, чтобы к 2025 г. не менее половины сотрудников составляли женщины и не менее четверти персонала — представители разнообразных меньшинств.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 г. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.