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Белоусов поручил изучить проблемы с импортозамещением ПО в госорганах

Ведомости

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов поручил Минпромторгу, Минцифры, Минэкономики, Минфину и другим министерствам проработать проблему снижения темпов импортозамещения IT в государственном секторе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию поручения. Получение документа подтвердили в Минцифры.

В соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика», к текущему году доля российского программного обеспечения в государственных органах должна была составить 60%. В рамках импортозамещения госорганы приобретают софт из специального реестра отечественного ПО, а если покупают иностранный, то обязаны обосновать это отсутствием российских аналогов. Однако, несмотря на принятые меры, уровень импортозамещения падает с 2019 г., утверждает «Коммерсантъ».

Поручение Белоусова стало следствием обращения разработчика ПО «Алми Партнер» от 24 марта. Компания пожаловалась на негативное влияние снижения темпов импортозамещения на финансовую стабильность российских разработчиков.

«Наблюдаются барьеры при размещении госзаказов, например, непрозрачность технических заданий и излишние, необоснованные требования, которые делают невозможным участие в конкурсах», — добавили в «Алми Партнер».

Глава совета директоров разработчика BaseALT Алексей Смирнов заявил, что проблемы с импортозамещением обусловлены тем, что многие государственные информационные системы несовместимы с отечественным ПО и созданы под Windows. Гендиректор разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова, в свою очередь, выразила мнение, что преградами для участия в госзакупках российских решений остаются обоснования заказчика, по которым он может использовать только иностранные разработки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных