Белоусов поручил изучить проблемы с импортозамещением ПО в госорганах

В соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика», к текущему году доля российского программного обеспечения в государственных органах должна была составить 60%. В рамках импортозамещения госорганы приобретают софт из специального реестра отечественного ПО, а если покупают иностранный, то обязаны обосновать это отсутствием российских аналогов. Однако, несмотря на принятые меры, уровень импортозамещения падает с 2019 г., утверждает «Коммерсантъ».