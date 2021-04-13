В приложении «Яндекса» появилась умная камера
В приложении «Яндекс» теперь появилась умная камера, включающая в себя технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска, с помощью которых может искать и распознавать предметы, а также переводить тексты, сообщила пресс-служба компании.
«Стоит навести на что-нибудь камеру, и она отметит объекты, которые смогла распознать. Про многие из них можно узнать, что это и где продаётся. Скажем, если понравился чей-то рюкзак, легко посмотреть, где купить такой же или похожий. Точно так же можно выяснить, как называется растение, порода собаки или, например, памятник архитектуры», — пояснили в компании.
Приложение может помочь перевести надпись на незнакомом языке, в том числе на этикетке или указателе: необходимо направить на эту надпись камеру, и перевод будет осуществлен с помощью «Яндекс.Переводчика». Распознание происходит с помощью технологий компьютерного зрения, встроенных в камеру, которые также могут распознавать отдельные объекты. Кроме того, по данным компании, в приложении также есть сканер, который позволяет сделать цифровую копию любого документа.