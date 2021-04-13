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В приложении «Яндекса» появилась умная камера

Ведомости

В приложении «Яндекс» теперь появилась умная камера, включающая в себя технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска, с помощью которых может искать и распознавать предметы, а также переводить тексты, сообщила пресс-служба компании.

«Стоит навести на что-нибудь камеру, и она отметит объекты, которые смогла распознать. Про многие из них можно узнать, что это и где продаётся. Скажем, если понравился чей-то рюкзак, легко посмотреть, где купить такой же или похожий. Точно так же можно выяснить, как называется растение, порода собаки или, например, памятник архитектуры», — пояснили в компании.

Приложение может помочь перевести надпись на незнакомом языке, в том числе на этикетке или указателе: необходимо направить на эту надпись камеру, и перевод будет осуществлен с помощью «Яндекс.Переводчика». Распознание происходит с помощью технологий компьютерного зрения, встроенных в камеру, которые также могут распознавать отдельные объекты. Кроме того, по данным компании, в приложении также есть сканер, который позволяет сделать цифровую копию любого документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных