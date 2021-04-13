ВШЭ предупредила о рисках России «навсегда отстать» в технологиях

Россия до сих пор является малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий, поэтому более рискует «отстать навсегда» от стран — технологических лидеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ, который должен быть представлен на ежегодной Апрельской конференции университета.