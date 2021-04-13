ВШЭ предупредила о рисках России «навсегда отстать» в технологиях
Россия до сих пор является малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий, поэтому более рискует «отстать навсегда» от стран — технологических лидеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ, который должен быть представлен на ежегодной Апрельской конференции университета.
По данным университета, доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных производственных технологий не превышает 0,6%. Исключение составляют рынок ядерных технологий (у России наибольшая доля — 16,7% мирового рынка) и рынок вооружений (1,2%).
Эксперты отметили, что Россия на данный момент находится на принципиальной развилке: страна может остаться в группе отстающих и отстать навсегда или переместиться в группу «догоняющих» стран.
Согласно докладу, лидерами по глобальному производству технологий являются Германия, Швейцария, Нидерланды, Бельгия и Вьетнам. Позиция США в докладе не учтена, так как авторы причисляют страну к глобальным лидерам, сохраняющим позиции на большинстве отдельных товарных рынков.
Среди догоняющих стран, которые интенсивно используют технологии для собственных нужд, есть Китай, Объединенные Арабские эмираты, Мексика, Филиппины, Таиланд и др.