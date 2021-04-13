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ВШЭ предупредила о рисках России «навсегда отстать» в технологиях

Ведомости

Россия до сих пор является малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий, поэтому более рискует «отстать навсегда» от стран — технологических лидеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ, который должен быть представлен на ежегодной Апрельской конференции университета. 

По данным университета, доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных производственных технологий не превышает 0,6%. Исключение составляют рынок ядерных технологий (у России наибольшая доля — 16,7% мирового рынка) и рынок вооружений (1,2%).

Эксперты отметили, что Россия на данный момент находится на принципиальной развилке: страна может остаться в группе отстающих и отстать навсегда или переместиться в группу «догоняющих» стран. 

Согласно докладу, лидерами по глобальному производству технологий являются Германия, Швейцария, Нидерланды, Бельгия и Вьетнам. Позиция США в докладе не учтена, так как авторы причисляют страну к глобальным лидерам, сохраняющим позиции на большинстве отдельных товарных рынков. 

Среди догоняющих стран, которые интенсивно используют технологии для собственных нужд, есть Китай, Объединенные Арабские эмираты, Мексика, Филиппины, Таиланд и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных