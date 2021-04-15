PwC: бизнес увеличит траты на кибербезопасность в 2021 году

Другой опрос PwC показал, что руководители компаний в мире поставили киберугрозы на второе место в списке тревожащих их рисков после рисков, связанных с пандемией коронавируса, добавил он. При этом США и Европе респонденты поставили киберугрозы на первое место в этом рейтинге.