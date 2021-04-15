PwC: бизнес увеличит траты на кибербезопасность в 2021 году
Более половины опрошенных Pricewaterhouse Coopers компаний в мире в 2021 г. увеличат затраты на кибербезопасность, сообщил директор практики по оказанию услуг в сфере кибербезопасности PwC в России Михаил Курзин на Красноярском экономическом форуме.
«Больше половины респондентов — 56% — ответили "да": и персонал, и бюджеты будут увеличены глобально в мире. В России тренды похожие, тоже порядка 50% респондентов положительно ответили на этот вопрос», — рассказал Курзин.
Другой опрос PwC показал, что руководители компаний в мире поставили киберугрозы на второе место в списке тревожащих их рисков после рисков, связанных с пандемией коронавируса, добавил он. При этом США и Европе респонденты поставили киберугрозы на первое место в этом рейтинге.
«До пандемии доля средств на информационную безопасность в бюджетах компаний, которые они тратят на IT, составлял от 6 до 11-12%. Сейчас тренды меняются, выпускаются обновленные исследования, в которых как минимум на 2 пункта по различным индустриям эти показатели меняются», — отметил он.
Другим трендом среди руководителей компаний стало восприятие кибербезопасности как инвестиций. «Сейчас к кибербеопасности уже относятся как к инвестиционным проектам и хотят видеть возврат инвестиций на информационной безопасности», — резюмировал Курзин.