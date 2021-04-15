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PwC: бизнес увеличит траты на кибербезопасность в 2021 году

Ведомости

Более половины опрошенных Pricewaterhouse Coopers компаний в мире в 2021 г. увеличат затраты на кибербезопасность, сообщил директор практики по оказанию услуг в сфере кибербезопасности PwC в России Михаил Курзин на Красноярском экономическом форуме.

«Больше половины респондентов — 56% — ответили "да": и персонал, и бюджеты будут увеличены глобально в мире. В России тренды похожие, тоже порядка 50% респондентов положительно ответили на этот вопрос», — рассказал Курзин.

Другой опрос PwC показал, что руководители компаний в мире поставили киберугрозы на второе место в списке тревожащих их рисков после рисков, связанных с пандемией коронавируса, добавил он. При этом США и Европе респонденты поставили киберугрозы на первое место в этом рейтинге.

«До пандемии доля средств на информационную безопасность в бюджетах компаний, которые они тратят на IT, составлял от 6 до 11-12%. Сейчас тренды меняются, выпускаются обновленные исследования, в которых как минимум на 2 пункта по различным индустриям эти показатели меняются», — отметил он.

Другим трендом среди руководителей компаний стало восприятие кибербезопасности как инвестиций. «Сейчас к кибербеопасности уже относятся как к инвестиционным проектам и хотят видеть возврат инвестиций на информационной безопасности», — резюмировал Курзин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных