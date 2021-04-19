Фонд Мильнера DST Global инвестировал в Clubhouse

В ходе нового раунда в соцсеть также инвестировали американская инвестиционная компания Tiger Global и венчурный инвестор и предприниматель из Кремниевой долины Элад Гила. Всего, за время существования соцсети, инвесторами стали более 200 предпринимателей, компаний и фондов, отмечается в сообщении.