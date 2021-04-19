Фонд Мильнера DST Global инвестировал в Clubhouse
Венчурный фонд DST Global, основанный бывшим совладельцем и председателем совета директоров Mail.ru Group Юрием Мильнером, инвестировал в социальную сеть Clubhouse в ходе нового раунда привлечения финансирования. Об этом говорится в пресс-релизе соцсети.
В ходе нового раунда в соцсеть также инвестировали американская инвестиционная компания Tiger Global и венчурный инвестор и предприниматель из Кремниевой долины Элад Гила. Всего, за время существования соцсети, инвесторами стали более 200 предпринимателей, компаний и фондов, отмечается в сообщении.
Компания не раскрывает объем вложенных средств. Однако по данным источников агентства Reuters, инвесторы оценили приложение в $4 млрд.
Как отмечается в пресс-релизе компании, привлеченные средства позволят Clubhouse расширить команду, инвестировать в локализацию и доступность функций, запускать новые программы и улучшить поиск «комнат».
Ранее Bloomberg сообщал, что Twitter на протяжении нескольких месяцев вел переговоры о покупке Clubhouse. Сумма потенциальной сделки оценивалась в $4 млрд. Однако переговоры были прекращены по неизвестным причинам, писал Bloomberg.
Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных «комнатах».