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Фонд Мильнера DST Global инвестировал в Clubhouse

Ведомости

Венчурный фонд DST Global, основанный бывшим совладельцем и председателем совета директоров Mail.ru Group Юрием Мильнером, инвестировал в социальную сеть Clubhouse в ходе нового раунда привлечения финансирования. Об этом говорится в пресс-релизе соцсети. 

В ходе нового раунда в соцсеть также инвестировали американская инвестиционная компания Tiger Global и венчурный инвестор и предприниматель из Кремниевой долины Элад Гила. Всего, за время существования соцсети, инвесторами стали более 200 предпринимателей, компаний и фондов, отмечается в сообщении. 

Компания не раскрывает объем вложенных средств. Однако по данным источников агентства Reuters, инвесторы оценили приложение в $4 млрд. 

Как отмечается в пресс-релизе компании, привлеченные средства позволят Clubhouse расширить команду, инвестировать в локализацию и доступность функций, запускать новые программы и улучшить поиск «комнат». 

Ранее Bloomberg сообщал, что Twitter на протяжении нескольких месяцев вел переговоры о покупке Clubhouse. Сумма потенциальной сделки оценивалась в $4 млрд. Однако переговоры были прекращены по неизвестным причинам, писал Bloomberg. 

Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных «комнатах». 

Ранее по теме: Bloomberg: Twitter обсуждал покупку Clubhouse за $4 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных