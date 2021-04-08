Bloomberg: Twitter обсуждал покупку Clubhouse за $4 млрд

За день до этого Bloomberg сообщал о планах Clubhouse привлечь инвестиции с оценкой в $4 млрд. Пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет привлечь и кто будет участвовать в раунде. Если сделка состоится, оценка стоимости компании вырастет в четыре раза в сравнении с январем, уточняет издание.