Bloomberg: Twitter обсуждал покупку Clubhouse за $4 млрд
Twitter на протяжении нескольких месяцев обсуждал покупку социальной сети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сумма потенциальной сделки составляла $4 млрд.
На сегодняшний день переговоры о покупке прекращены, уточняет издание. О причинах прекращения переговоров ничего не известно.
За день до этого Bloomberg сообщал о планах Clubhouse привлечь инвестиции с оценкой в $4 млрд. Пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет привлечь и кто будет участвовать в раунде. Если сделка состоится, оценка стоимости компании вырастет в четыре раза в сравнении с январем, уточняет издание.
Twitter тестирует собственную аудиоплатформу Spaces с декабря 2020 г. В марте 2021 г. соцсеть сделала тестовую версию доступной для пользователей Android.
Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах.