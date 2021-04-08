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Bloomberg: Twitter обсуждал покупку Clubhouse за $4 млрд

Ведомости

Twitter на протяжении нескольких месяцев обсуждал покупку социальной сети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сумма потенциальной сделки составляла $4 млрд. 

На сегодняшний день переговоры о покупке прекращены, уточняет издание. О причинах прекращения переговоров ничего не известно. 

За день до этого Bloomberg сообщал о планах Clubhouse привлечь инвестиции с оценкой в $4 млрд. Пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет привлечь и кто будет участвовать в раунде. Если сделка состоится, оценка стоимости компании вырастет в четыре раза в сравнении с январем, уточняет издание. 

Twitter тестирует собственную аудиоплатформу Spaces с декабря 2020 г. В марте 2021 г. соцсеть сделала тестовую версию доступной для пользователей Android.

Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных