Clubhouse запустил денежные переводы внутри соцсети

Для перевода денег нужно будет нажать на профиль человека и нажать «Отправить деньги». Затем нужно будет ввести сумму перевода. При первом переводе пользователь должен будет зарегистрировать свою банковскую карту. 100% перевода поступит на счет получателя, также с пользователя спишется комиссия за перевод в пользу платежной системы Stripe, партнера соцсети. Clubhouse не будет брать плату за переводы.