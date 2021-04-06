Clubhouse запустил денежные переводы внутри соцсети
Социальная сеть Clubhouse запустила функцию денежных переводов создателям контента, сообщили в компании.
С сегодняшнего дня все пользователи смогут отправлять переводы внутри соцсети. Возможность их получать будет разворачиваться постепенно, начиная с небольшой тестовой группы. Соцсеть планирует получить обратную связь, настроить функцию более точно и вскоре сделать ее доступной для всех.
Для перевода денег нужно будет нажать на профиль человека и нажать «Отправить деньги». Затем нужно будет ввести сумму перевода. При первом переводе пользователь должен будет зарегистрировать свою банковскую карту. 100% перевода поступит на счет получателя, также с пользователя спишется комиссия за перевод в пользу платежной системы Stripe, партнера соцсети. Clubhouse не будет брать плату за переводы.
Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В Clubhouse нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Общение в соцсети происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах.