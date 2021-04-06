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Clubhouse запустил денежные переводы внутри соцсети

Ведомости

Социальная сеть Clubhouse запустила функцию денежных переводов создателям контента, сообщили в компании.

С сегодняшнего дня все пользователи смогут отправлять переводы внутри соцсети. Возможность их получать будет разворачиваться постепенно, начиная с небольшой тестовой группы. Соцсеть планирует получить обратную связь, настроить функцию более точно и вскоре сделать ее доступной для всех.

Для перевода денег нужно будет нажать на профиль человека и нажать «Отправить деньги». Затем нужно будет ввести сумму перевода. При первом переводе пользователь должен будет зарегистрировать свою банковскую карту. 100% перевода поступит на счет получателя, также с пользователя спишется комиссия за перевод в пользу платежной системы Stripe, партнера соцсети. Clubhouse не будет брать плату за переводы.

Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В Clubhouse нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Общение в соцсети происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных