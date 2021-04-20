Apple выпустила iPhone 12 в новом цвете

Кроме того, Apple показала на презентации новые iMac на собственных процессорах M1. iMac также значительно изменили дизайн и расширили цветовую гамму — они будут доступны в семи цветах. Экран у новых iMac составляет 24 дюйма, они будут поддерживать объемный звук за счет шести динамиков. Новые устройства оснащены тремя микрофонами с системой шумоподавления, которая предназначена в основном для записи звуков. В клавиатуру для iMac была встроена функция Touch ID — владельцы устройств смогут включать его с помощью отпечатка пальца. Предзаказ на устройства будет открыт с 30 апреля, стоимость будет начинаться от $1499.