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Apple выпустила iPhone 12 в новом цвете

Ведомости

Apple на первой презентации в 2021 г. под названием Spring Loaded представила iPhone 12 в новом — фиолетовом — цвете.

В видеопрезентации из штаб-квартиры в Купертино, штат Калифорния, новые устройства представил глава Apple Тим Кук. Предзаказ на фиолетовый iPhone 12 будет открыт 24 апреля, а в продажу смартфоны поступят с 30 апреля.

Компания также представила маячки AirTag — с помощью них можно найти предметы, которые пользователь потерял в помещении. Как объяснили в компании, iPhone укажет направление на брелок с помощью «локатора» — через камеру, метку в дополненной реальности и гироскоп. Цена устройства составит $29 за штуку или $99 за набор из четырех брелоков. Предзаказ на маячки будет открыт с 23 апреля, в продажу они поступят с 30 апреля.

Кроме того, Apple показала на презентации новые iMac на собственных процессорах M1. iMac также значительно изменили дизайн и расширили цветовую гамму — они будут доступны в семи цветах. Экран у новых iMac составляет 24 дюйма, они будут поддерживать объемный звук за счет шести динамиков. Новые устройства оснащены тремя микрофонами с системой шумоподавления, которая предназначена в основном для записи звуков. В клавиатуру для iMac была встроена функция Touch ID — владельцы устройств смогут включать его с помощью отпечатка пальца. Предзаказ на устройства будет открыт с 30 апреля, стоимость будет начинаться от $1499. 

Apple также презентовала новые планшеты iPad Pro. В презентации сказано, что в новые iPad встроен чип M1. В компании утверждают, что новое поколение будет работать вдвое быстрее предыдущего. Устройство поддерживает 5G. В новые iPad также встроена функция Central Stage, которая позволяет распознавать и отслеживать человека в кадре. Новые iPad оснащены клавиатурой, поэтому внешний вид больше напоминает ноутбук. Представленные iPad Pro также получили новый mini-LED-экран. Apple откроет предзаказ с 30 апреля, а продажи — во второй половине мая. Цены на устройство будут начинаться от $799. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных