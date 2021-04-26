Apple обвинили в ложных данных о водонепроницаемости iPhone
В Окружной суд штата Нью-Йорк подан коллективный иск к компании Apple из-за данных о водонепроницаемости iPhone, сообщает издание Appleinsider. Истцы утверждают, что Apple искажает данные по водонепроницаемости своих смартфонов в маркетинговых и рекламных кампаниях.
В иске указывается, что реальные пользователи, которые находились на море или у бассейна, могут лишиться гарантии даже при кратковременном погружении, поскольку вода содержит хлор или соль, а все лабораторные эксперименты на соответствие степеням защиты проводят с чистой водой. Заявители считают, что Apple вводит покупателей в заблуждение, что приводит к дополнительным денежным расходам. От Apple требуют возмещения ущерба пострадавшим в штате Нью-Йорк, а также внесения изменений в описания iPhone.
Это не первый раз, когда заявления Apple о водонепроницаемости подвергаются критике. В ноябре 2020 г. итальянское антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на 10 млн евро ($12 млн ) по обвинению в том, что компания ввела в заблуждение потребителей, преувеличивая информацию о водонепроницаемости смартфонов, но при этом отказывалась от гарантийного покрытия за повреждение устройств жидкостью.