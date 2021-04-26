Apple обвинили в ложных данных о водонепроницаемости iPhone

В иске указывается, что реальные пользователи, которые находились на море или у бассейна, могут лишиться гарантии даже при кратковременном погружении, поскольку вода содержит хлор или соль, а все лабораторные эксперименты на соответствие степеням защиты проводят с чистой водой. Заявители считают, что Apple вводит покупателей в заблуждение, что приводит к дополнительным денежным расходам. От Apple требуют возмещения ущерба пострадавшим в штате Нью-Йорк, а также внесения изменений в описания iPhone.