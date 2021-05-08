Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал увеличение активности в космосе

В ведомстве пояснили, что комплекс расположен в Таджикистане в горах Санглок. Он позволяет осуществлять контроль космических объектов на орбитах в диапазоне высот от 120 км до 50000 км. Дальность обнаружения комплекса удалось повысить благодаря модернизации. Комплекс был поставлен на опытно-боевое дежурство в 1999 г., сейчас его работа полностью автоматизирована.