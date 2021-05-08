Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал увеличение активности в космосе
Российский оптико-электронный комплекс (ОЭК) обнаружения космических объектов «Окно-М» по итогам четырех месяцев 2021 г. зафиксировал передвижение порядка 30 тыс. космических объектов при том, что за весь прошлый год комплекс отследил передвижение 25 тыс. таких объектов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«За четыре месяца 2021 года [система] обеспечила контроль движения около 30 тыс. космических объектов. В 2020 году, на основе информации, полученной российской системой контроля космического пространства от средств ОЭК «Окно-М», был обеспечен контроль более 25 тыс. космических объектов», — указано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что комплекс расположен в Таджикистане в горах Санглок. Он позволяет осуществлять контроль космических объектов на орбитах в диапазоне высот от 120 км до 50000 км. Дальность обнаружения комплекса удалось повысить благодаря модернизации. Комплекс был поставлен на опытно-боевое дежурство в 1999 г., сейчас его работа полностью автоматизирована.
За время работы комплекса «Окно» проведено свыше 12,5 млн измерений по космическим объектам, обнаружено более 7,5 тыс. новых высокоорбитальных космических объектов, осуществлен контроль вывода на рабочие орбиты около 800 космических аппаратов.