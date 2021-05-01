В США заявили о появлении у России и Китая оружия для уничтожения спутников

В декабре 2020 г. в Пентагоне заявили, что Россия демонстрирует «провокационное» поведение в космосе, в частности, запустив спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. Тогда же американцы заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты. В июне 2020 г. об испытании малого «спутника-инспектора» заявило Минобороны России. Там отметили, что он может проводить внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других аппаратов с минимально возможного расстояния. Такие аппараты запускают на орбиту ниже цели для удобства слежения.