В США заявили о появлении у России и Китая оружия для уничтожения спутников
Россия и Китай разработали оружие, способное уничтожать американские спутники, заявил командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в беседе с журналистом The Washington Post.
Реймонд подчеркнул, что космос в последние годы наравне с землей, воздухом и морем получил статус области ведения боевых действий.
«И Китай... и Россия разработали вооружения, которые могут как выводить из строя наши спутники, так и уничтожить их», — заявил он.
По его словам, удар по спутникам может наноситься с земли, из космоса или киберпространства. Главная же цель США, добавил генерал, заключается не в участии в таких боевых действиях, а в их предотвращении.
Ранее Реймонд заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космосе вызывают у него опасения. Он пояснил, что они имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности, которые могут использовать для нарушения работы или уничтожения американских спутников. Для этих же целей могут быть использованы и российские космические аппараты, которые, по словам главы космических сил, работают по принципу «матрешки».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее назвал «обеспокоенность у некоторых американских генералов» по поводу военных возможностей России в космосе беспочвенной.
В декабре 2020 г. в Пентагоне заявили, что Россия демонстрирует «провокационное» поведение в космосе, в частности, запустив спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. Тогда же американцы заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты. В июне 2020 г. об испытании малого «спутника-инспектора» заявило Минобороны России. Там отметили, что он может проводить внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других аппаратов с минимально возможного расстояния. Такие аппараты запускают на орбиту ниже цели для удобства слежения.