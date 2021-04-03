Россия одобрила продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал предложение о продлении соглашения между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщается на сайте правительства.
Соглашение между двумя странами было заключено в 1992 г. и с тех пор продлевалось уже четыре раза. После очередного продления соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 г. Решение уже предварительно проработано с Вашингтоном, процедура будет завершена после обменами дипломатическими нотами.
«Этот документ – один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса. Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов», — отметили в правительстве.
В декабре 2020 г. в Пентагоне заявили, что Россия демонстрирует «провокационное» поведение в космосе, в частности, запустив спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. Позже командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космосе вызывают у него опасения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти опасения беспочвенными и подчеркнул, что Россия – мирная страна. Он также выразил надежду на то, что российско-американское сотрудничество в космосе продолжится и не «падет жертвой различных русофобских проявлений».