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Россия одобрила продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал предложение о продлении соглашения между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщается на сайте правительства.

Соглашение между двумя странами было заключено в 1992 г. и с тех пор продлевалось уже четыре раза. После очередного продления соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 г. Решение уже предварительно проработано с Вашингтоном, процедура будет завершена после обменами дипломатическими нотами.

«Этот документ – один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса. Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов», — отметили в правительстве.

В декабре 2020 г. в Пентагоне заявили, что Россия демонстрирует «провокационное» поведение в космосе, в частности, запустив спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. Позже командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космосе вызывают у него опасения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти опасения беспочвенными и подчеркнул, что Россия – мирная страна. Он также выразил надежду на то, что российско-американское сотрудничество в космосе продолжится и не «падет жертвой различных русофобских проявлений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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