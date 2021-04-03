Россия одобрила продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе

Соглашение между двумя странами было заключено в 1992 г. и с тех пор продлевалось уже четыре раза. После очередного продления соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 г. Решение уже предварительно проработано с Вашингтоном, процедура будет завершена после обменами дипломатическими нотами.