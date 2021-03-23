Россия и США обсудили космическую безопасность
Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности, сообщило российское министерство иностранных дел.
«23 марта в формате видеоконференции прошли российско-американские консультации по вопросам космической безопасности. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности», – говорится в сообщении. В ходе консультаций стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога по этой проблематике.
В декабре 2020 г. в Пентагоне заявили, что Россия демонстрирует «провокационное» поведение в космосе, в частности, запустив спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. Позже командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космосе вызывают у него опасения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти опасения беспочвенными и подчеркнул, что Россия – мирная страна. Он также выразил надежду на то, что российско-американское сотрудничество в космосе продолжится и не «падет жертвой различных русофобских проявлений».