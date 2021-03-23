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Россия и США обсудили космическую безопасность

Ведомости

Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности, сообщило российское министерство иностранных дел.

«23 марта в формате видеоконференции прошли российско-американские консультации по вопросам космической безопасности. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности», – говорится в сообщении. В ходе консультаций стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога по этой проблематике.

В декабре 2020 г. в Пентагоне заявили, что Россия демонстрирует «провокационное» поведение в космосе, в частности, запустив спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. Позже командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космосе вызывают у него опасения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти опасения беспочвенными и подчеркнул, что Россия – мирная страна. Он также выразил надежду на то, что российско-американское сотрудничество в космосе продолжится и не «падет жертвой различных русофобских проявлений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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