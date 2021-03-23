Россия и США обсудили космическую безопасность

В декабре 2020 г. в Пентагоне заявили, что Россия демонстрирует «провокационное» поведение в космосе, в частности, запустив спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. Позже командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космосе вызывают у него опасения.