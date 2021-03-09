В США заявили об обеспокоенности военными возможностями России в космосе

Ракета «Нудоль» (А-235) разрабатывавшаяся с 1970-х гг. концерном «Алмаз-Антей» в качестве противоракеты и оружия космической обороны, в частности, против маневренных космических аппаратов на высоте не менее 500−750 км — низкой околоземной орбите. В 2020 г. ее испытания закончились, в 2021 г. она должна поступить на вооружение. На дежурстве она будет, предположительно, стоять в составе сил ПРО в Подмосковье. В марте 2018 г. Путин сообщил о разработке лазерного комплекса «Пересвет». Большая часть информации о нем засекречена. Задача «Пересвета» — засвечивание лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе разведывательных спутников, а также маскировка районов базирования баллистических ракет. На боевом дежурстве комплекс находится с декабря 2018 г.