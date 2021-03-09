В США заявили об обеспокоенности военными возможностями России в космосе
Возможности, связанные с использованием Россией и Китаем космического оружия, вызывают беспокойство, заявил командующий образованных год назад Космических сил США генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.
«У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. И все эти угрозы сегодня здесь. Это мы не говорим о будущем», — сказал Реймонд, пояснив, что Россия и Китай имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности, которые могут использовать для нарушения работы или уничтожения американских спутников. Для этих же целей могут быть использованы и российские космические аппараты, которые, по словам главы Космических сил, работают по принципу «матрешки».
«У них (России. — прим. ред.) есть ракета под названием «Нудоль». Она предназначена для кинетического уничтожения спутников на так называемой низкой околоземной орбите, орбите, ближайшей к Земле, — пояснил Реймонд, отметив, что на такой орбите находится, в частности, Международная космическая станция (МКС).
Ракета «Нудоль» (А-235) разрабатывавшаяся с 1970-х гг. концерном «Алмаз-Антей» в качестве противоракеты и оружия космической обороны, в частности, против маневренных космических аппаратов на высоте не менее 500−750 км — низкой околоземной орбите. В 2020 г. ее испытания закончились, в 2021 г. она должна поступить на вооружение. На дежурстве она будет, предположительно, стоять в составе сил ПРО в Подмосковье. В марте 2018 г. Путин сообщил о разработке лазерного комплекса «Пересвет». Большая часть информации о нем засекречена. Задача «Пересвета» — засвечивание лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе разведывательных спутников, а также маскировка районов базирования баллистических ракет. На боевом дежурстве комплекс находится с декабря 2018 г.
В декабре 2020 г. в Пентагоне заявили, что Россия демонстрирует «провокационное» поведение в космосе, в частности, запустила спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. Тогда же американцы заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты. В июне того же года об испытании малого «спутника-инспектора» заявило Минобороны России. Там отметили, что он может проводить внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других аппаратов с минимально возможного расстояния. Такие аппараты запускают на орбиту ниже цели для удобства слежения.
Космические силы США созданы президентом Дональдом Трампом в сентябре 2020 г. Необходимость такой структуры была обоснована подготовкой подобных сил в России и Китае. Из всей суммы прошлогоднего американского оборонного бюджета ($738 млрд) на космические войска выделили $40 млн.