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США обвинили Россию в «провокационном поведении» в космосе

Ведомости

США оценивают действия России в космосе как «провокационное поведение», которое угрожает американским интересам, заявил глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф в ходе заседания Национального космического совета. 

«Россия, особенно в последнее время, демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию в космосе», — сказал Рэтклифф. По его словам, Россия запустила спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. «Мы считаем это угрожающим поведением», — отметил Рэтклифф. 

Также глава Национальной разведки сообщил, что в этом году Россия запустила спутник, который осуществлял маневры рядом с американским правительственным спутником. Ранее Россия уже запускала подобный аппарат, обладающий свойствами космического оружия, отметил Рэтклифф. «Жизненно важные американские интересы оказываются под все более серьезной угрозой в условиях, когда Китай и Россия разрабатывают и развертывают системы вооружений, которые могут угрожать США и странам-союзницам в космосе», — подчеркнул он.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал высказывание Рэтклиффа. «Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв»,— написал он в Twitter.

Накануне Минобороны успешно испытало баллистические ракеты «Ярс» и «Синева». Учебные удары стратегическими ракетами нанесли по полигонам Кура (Камчатка) и Пембой (Коми). Испытания прошли под руководством президента России Владимира Путина, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных