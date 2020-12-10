США обвинили Россию в «провокационном поведении» в космосе

Также глава Национальной разведки сообщил, что в этом году Россия запустила спутник, который осуществлял маневры рядом с американским правительственным спутником. Ранее Россия уже запускала подобный аппарат, обладающий свойствами космического оружия, отметил Рэтклифф. «Жизненно важные американские интересы оказываются под все более серьезной угрозой в условиях, когда Китай и Россия разрабатывают и развертывают системы вооружений, которые могут угрожать США и странам-союзницам в космосе», — подчеркнул он.