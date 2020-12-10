США обвинили Россию в «провокационном поведении» в космосе
США оценивают действия России в космосе как «провокационное поведение», которое угрожает американским интересам, заявил глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф в ходе заседания Национального космического совета.
«Россия, особенно в последнее время, демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию в космосе», — сказал Рэтклифф. По его словам, Россия запустила спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. «Мы считаем это угрожающим поведением», — отметил Рэтклифф.
Также глава Национальной разведки сообщил, что в этом году Россия запустила спутник, который осуществлял маневры рядом с американским правительственным спутником. Ранее Россия уже запускала подобный аппарат, обладающий свойствами космического оружия, отметил Рэтклифф. «Жизненно важные американские интересы оказываются под все более серьезной угрозой в условиях, когда Китай и Россия разрабатывают и развертывают системы вооружений, которые могут угрожать США и странам-союзницам в космосе», — подчеркнул он.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал высказывание Рэтклиффа. «Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв»,— написал он в Twitter.
Накануне Минобороны успешно испытало баллистические ракеты «Ярс» и «Синева». Учебные удары стратегическими ракетами нанесли по полигонам Кура (Камчатка) и Пембой (Коми). Испытания прошли под руководством президента России Владимира Путина, писали «РИА Новости».