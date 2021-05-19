Microsoft окончательно откажется от Internet Explorer в 2022 году
«Приложение Internet Explorer 11 будет прекращено и не будет поддерживаться с 15 июня 2022 года для определенных версий Windows 10», — говорится в сообщении. Там уточнили, что в браузер Microsoft Edge уже встроен режим Internet Explorer («режим IE»), с помощью которого можно будет получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на его основе.
«Будущее Internet Explorer в Windows 10 находится в Microsoft Edge», — заключили в компании.
Microsoft поэтапно выводит из оборота устаревший браузер. С конца 2020 г. он перестал работать с Microsoft Teams, а с 17 августа 2021 г. Internet Explorer не будет соединяться с сервисами Office 365, OneDrive, Outlook и другими. Его замена, браузер Microsoft Edge, был представлен в 2015 г. В то же время Microsoft до этого обещала поддерживать IE как минимум до 2029 г.