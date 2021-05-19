Microsoft окончательно откажется от Internet Explorer в 2022 году

Microsoft поэтапно выводит из оборота устаревший браузер. С конца 2020 г. он перестал работать с Microsoft Teams, а с 17 августа 2021 г. Internet Explorer не будет соединяться с сервисами Office 365, OneDrive, Outlook и другими. Его замена, браузер Microsoft Edge, был представлен в 2015 г. В то же время Microsoft до этого обещала поддерживать IE как минимум до 2029 г.