Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Технологии

«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля

Ведомости

Входящая в экосистему «Сбера» компания SberAutoTech разработала полностью беспилотный электрический транспорт под названием ФЛИП и представила его прототип, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Электрическая платформа ФЛИПа позволяет снять все ограничения, продиктованные компоновкой стандартных транспортных средств. В сочетании с гибкой архитектурой self-driving технологии разработки SberAutoTech это позволит нам предложить решения для самых разных сфер: грузоперевозки, последняя миля, такси», — заявил СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.

В основе ФЛИПа лежит электрическая платформа, разработанная специалистами SberAutoTech. Источником питания транспорта является модуль сменных батарей, которые скомпонованы таким образом, чтобы модули можно было заменить в течение пяти минут. Как уточнили в «Сбере», это более удобно, чем в случае с обычными электрокарами, батареи которых долго заряжаются и дорого стоят. В качестве источника энергии ФЛИПа может применяться также альтернативное топливо — в том числе газ или водород. 

Размер ФЛИПа составляет 3,62 м на 1,95 м, что является стандартом для легкого автомобиля. Однако, по оценке «Сбера», это внутри машины на 40% больше места, так как там нет места для водителя, так что в салоне могут разместиться шесть пассажиров. 

Электромобиль представляет собой беспилотник пятого уровня автономности по международной классификации. Он снабжен комплексом лидаров, радаров и камер, позволяющим ему считывать информацию об окружающем мире, в том числе распознавать пешеходов и прочие препятствия. 

Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта — только на закрытых территориях, уточнили в «Сбере». Уточняется, что прототип будет представляет на ПМЭФ.

Ранее по теме: «Сбер» купил разработчика «Ё-мобиля»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных