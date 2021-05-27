«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля

В основе ФЛИПа лежит электрическая платформа, разработанная специалистами SberAutoTech. Источником питания транспорта является модуль сменных батарей, которые скомпонованы таким образом, чтобы модули можно было заменить в течение пяти минут. Как уточнили в «Сбере», это более удобно, чем в случае с обычными электрокарами, батареи которых долго заряжаются и дорого стоят. В качестве источника энергии ФЛИПа может применяться также альтернативное топливо — в том числе газ или водород.