«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля
Входящая в экосистему «Сбера» компания SberAutoTech разработала полностью беспилотный электрический транспорт под названием ФЛИП и представила его прототип, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Электрическая платформа ФЛИПа позволяет снять все ограничения, продиктованные компоновкой стандартных транспортных средств. В сочетании с гибкой архитектурой self-driving технологии разработки SberAutoTech это позволит нам предложить решения для самых разных сфер: грузоперевозки, последняя миля, такси», — заявил СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.
В основе ФЛИПа лежит электрическая платформа, разработанная специалистами SberAutoTech. Источником питания транспорта является модуль сменных батарей, которые скомпонованы таким образом, чтобы модули можно было заменить в течение пяти минут. Как уточнили в «Сбере», это более удобно, чем в случае с обычными электрокарами, батареи которых долго заряжаются и дорого стоят. В качестве источника энергии ФЛИПа может применяться также альтернативное топливо — в том числе газ или водород.
Размер ФЛИПа составляет 3,62 м на 1,95 м, что является стандартом для легкого автомобиля. Однако, по оценке «Сбера», это внутри машины на 40% больше места, так как там нет места для водителя, так что в салоне могут разместиться шесть пассажиров.
Электромобиль представляет собой беспилотник пятого уровня автономности по международной классификации. Он снабжен комплексом лидаров, радаров и камер, позволяющим ему считывать информацию об окружающем мире, в том числе распознавать пешеходов и прочие препятствия.
Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта — только на закрытых территориях, уточнили в «Сбере». Уточняется, что прототип будет представляет на ПМЭФ.