«Сбер» купил разработчика «Ё-мобиля»
В Сбербанке подтвердили закрытие сделки, однако ее сумму не раскрыли. В банке рассказали, что команда и компетенции «Ё-инжиниринг» будут использоваться для работы на Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий.
Ранее в SberAutoTech перешла часть команды «Яндекса», которая занималась созданием экосистемы для автомобилей, рассказало издание. В конце 2020 г. компания начала тестирование первой серии беспилотников на базе Kia Seed. «Сбер» и Cognitive Technologies заморозили совместный проект Cognitive Pilot из-за отсутствия необходимого госрегулирования.
Издание отметило, что «Ё-инжиниринг» в 2010-х годах занималась научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами для проекта гибридного автомобиля «Ё-мобиль». Компания сохранила патенты на силовой агрегат, в том числе на «суперконденсатор».
Проект «Ё-мобиля», проектированием которого занималась «Ё-инжиниринг», в 2010 г. анонсировал бизнесмен Михаил Прохоров, автомобиль планировалось производить на строящемся заводе в промзоне Марьино под Санкт-Петербургом. Ожидалось, что цена «Ё-мобиля» составит 350-500 тыс. руб. Начальный объем производства планировался в 20 тыс. машин в год, было собрано 215 тыс. предзаявок. Бюджет проекта оценивался в 150 млн евро, выпуск машин должен был начаться в мае 2012 г.
В апреле 2014 г. группа ОНЭКСИМ Прохорова отказалась от проекта, объяснив это изменением конъюнктуры авторынка, общей ситуацией в экономике и ослаблением рубля, которое резко увеличило стоимость производства. Основную часть документации по «Ё-мобилю» за 1 евро получил государственный институт НАМИ.