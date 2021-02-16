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«Сбер» купил разработчика «Ё-мобиля»

Ведомости

Сбербанк приобрел через ООО «Цифровые активы» у белорусской компании «Кейджи Импэкс» 100% ООО «Ё-инжиниринг», которая разрабатывала российский «Ё-мобиль» с 2010 г.,сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». 

В Сбербанке подтвердили закрытие сделки, однако ее сумму не раскрыли. В банке рассказали, что команда и компетенции «Ё-инжиниринг» будут использоваться для работы на Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий. 

Ранее в SberAutoTech перешла часть команды «Яндекса», которая занималась созданием экосистемы для автомобилей, рассказало издание. В конце 2020 г. компания начала тестирование первой серии беспилотников на базе Kia Seed. «Сбер» и Cognitive Technologies заморозили совместный проект Cognitive Pilot из-за отсутствия необходимого госрегулирования. 

Издание отметило, что «Ё-инжиниринг» в 2010-х годах занималась научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами для проекта гибридного автомобиля «Ё-мобиль». Компания сохранила патенты на силовой агрегат, в том числе на «суперконденсатор». 

Проект «Ё-мобиля», проектированием которого занималась «Ё-инжиниринг», в 2010 г. анонсировал бизнесмен Михаил Прохоров, автомобиль планировалось производить на строящемся заводе в промзоне Марьино под Санкт-Петербургом. Ожидалось, что цена «Ё-мобиля» составит 350-500 тыс. руб. Начальный объем производства планировался в 20 тыс. машин в год, было собрано 215 тыс. предзаявок. Бюджет проекта оценивался в 150 млн евро, выпуск машин должен был начаться в мае 2012 г.

В апреле 2014 г. группа ОНЭКСИМ Прохорова отказалась от проекта, объяснив это изменением конъюнктуры авторынка, общей ситуацией в экономике и ослаблением рубля, которое резко увеличило стоимость производства. Основную часть документации по «Ё-мобилю» за 1 евро получил государственный институт НАМИ.

Ранее по теме: Проект «Ё-мобиль» закрывается

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных