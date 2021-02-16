«Сбер» купил разработчика «Ё-мобиля»

Проект «Ё-мобиля», проектированием которого занималась «Ё-инжиниринг», в 2010 г. анонсировал бизнесмен Михаил Прохоров, автомобиль планировалось производить на строящемся заводе в промзоне Марьино под Санкт-Петербургом. Ожидалось, что цена «Ё-мобиля» составит 350-500 тыс. руб. Начальный объем производства планировался в 20 тыс. машин в год, было собрано 215 тыс. предзаявок. Бюджет проекта оценивался в 150 млн евро, выпуск машин должен был начаться в мае 2012 г.