В Cognitive Pilot решили, что время беспилотных автомобилей еще не пришло

«В сфере автономного транспорта появляются новые игроки, пусть и не в том количестве, как три года назад», – отмечает директор по развитию технологических конкурсов в Российской венчурной компании Юрий Молодых. Например, в декабре 2020 г. Fiat Chrysler заключил эксклюзивное соглашение о партнерстве с Waymo (один из лидеров разработки беспилотников из США). «Но в то же время наблюдается снижение публичной активности разработчиков, связанной с этим направлением, – инвесторы, как и обыватели, перестали ожидать, что в ближайшем будущем беспилотник станет массовым», – отмечает эксперт. Большая часть крупных разработчиков беспилотных автомобилей – публичные компании, торгующиеся на бирже, и от их публичной политики в отношении беспилотных автомобилей зависит капитализация и готовность инвесторов вкладывать деньги, отмечает Молодых.