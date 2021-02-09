В Cognitive Pilot решили, что время беспилотных автомобилей еще не пришло

В Cognitive Pilot решили, что время беспилотных автомобилей еще не пришлоПричина – отсутствие в России, а также в других странах законов, регламентирующих перемещение таких авто по дорогам
Разработка автопилотов для автотранспорта больше не является приоритетом для Cognitive Pilot (CП Сбербанка и Cognitive Technologies, созданное в 2019 г.), рассказал «Ведомостям» его представитель.
Причина – отсутствие в России, а также в других странах законов и подзаконных актов, регламентирующих перемещение беспилотных авто по дорогам. «Сегодня ни в одной стране мира законодательные вопросы не решены полностью. Есть лишь отдельные документы, разрешающие проведение испытаний или движение беспилотников на ограниченных территориях. Отраслевые эксперты ожидают решения этих вопросов в сроки до 10–15 лет», – объясняет собеседник «Ведомостей».
Сейчас приоритетные направления Cognitive Pilot – беспилотные системы управления сельхозтехникой, умные системы активной безопасности рельсового транспорта и радары для беспилотного транспорта, рассказывала «Ведомостям» в январе сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова.
О необходимости модификации нормативной среды для внедрения автономного транспорта говорят и в «Яндексе», разрабатывающем свою систему беспилотного вождения. «В большинстве стран мира регулирование для коммерческих запусков пока только разрабатывается. В будущем беспилотные автомобили станут внедряться в первую очередь в тех регионах, где для этого уже будет создана полноценная регуляторная база», – утверждает его представитель.
Регуляторика в сфере беспилотных автомобилей до сих пор не разработана практически нигде в мире, что влияет на темпы роста этого рынка, рассказывала ранее «Ведомостям» зампред совета директоров АФК «Система» Анна Белова.
Также не до конца ясны и бизнес-модели, связанные с беспилотными автомобилями, – в частности, потому, что установка такой системы приводит к значительному увеличению стоимости машины, добавляет представитель Cognitive: «Система стоимостью около 800 000 руб. по цене сопоставима с недорогой иномаркой».
Правда, ни Cognitive Pilot, ни «Яндекс» не собираются избавляться от проектов, связанных с беспилотными авто. Исследования и разработки в этой области продолжаются, уверяет представитель Cognitive. Беспилотные автомобили «Яндекса» тестируются в России, Израиле и США – каждая из тестовых зон добавляет новые сценарии для обучения, что помогает подготовить ее к дальнейшему внедрению в разных частях света, говорит представитель компании.
«В сфере автономного транспорта появляются новые игроки, пусть и не в том количестве, как три года назад», – отмечает директор по развитию технологических конкурсов в Российской венчурной компании Юрий Молодых. Например, в декабре 2020 г. Fiat Chrysler заключил эксклюзивное соглашение о партнерстве с Waymo (один из лидеров разработки беспилотников из США). «Но в то же время наблюдается снижение публичной активности разработчиков, связанной с этим направлением, – инвесторы, как и обыватели, перестали ожидать, что в ближайшем будущем беспилотник станет массовым», – отмечает эксперт. Большая часть крупных разработчиков беспилотных автомобилей – публичные компании, торгующиеся на бирже, и от их публичной политики в отношении беспилотных автомобилей зависит капитализация и готовность инвесторов вкладывать деньги, отмечает Молодых.
Перспективы у рынка беспилотных автомобилей есть, но ждать их массового распространения придется долго, считают в агентстве J’son & Partners Consulting. По их оценке, ежегодные продажи беспилотных авто в натуральном выражении составят к 2035 г. до 30,4 млн, в денежном выражении это $364,8 млрд. К этому времени половина всех новых автомобилей в мире будет оснащена системами автопилотирования разной степени независимости от водителя, считают аналитики.
Чтобы полноценно эксплуатировать беспилотные авто, необходимо пересмотреть правила дорожного движения, предусмотреть правила получения права управления таким автомобилем и привлечения к ответственности за нарушение ПДД, отмечает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова: «Также нужно адаптировать законы, регулирующие ОСАГО, каско, особенности фиксации ДТП и определения страхового возмещения».
В минимальный перечень поправок необходимо внести правила допуска беспилотного автомобиля к участию в дорожном движении, предусмотреть систему проверки его безопасности.
В глобальном смысле измениться могут также таможенные, налоговые нормы. «С учетом того, что беспилотный автомобиль технически более сложный и дорогой, чем обычный автомобиль, скорее всего, изменятся правила начисления налогов и таможенных сборов при ввозе беспилотников в Россию», – говорит Лукьянова.
Испытания высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) сегодня проводятся на дорогах общего пользования 13 российских субъектов в рамках эксперимента, сообщили в пресс-службе Минтранса: «Совместно с организациями, тестирующими ВАТС, прорабатывается возможность создания опережающих вариантов проведения эксперимента. В частности, речь идет о создании условий для коммерческой эксплуатации ВАТС, а также эксплуатации их без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства». Минтранс совместно с другими ведомствами внес в правительство комплекс мероприятий по созданию нормативной и технической базы для эксплуатации беспилотников, отметил его представитель. «Предусмотрена подготовка законопроекта, закрепляющего правоотношения, возникающие при внедрении ВАТС в транспортный комплекс. Также планируется разработка проектов решений о внесении изменений в межгосударственные стандарты», – рассказывает он.
Венская конвенция о дорожном движении от 1968 г. фактически блокирует возможность убрать человека из-за руля транспортного средства, требуя наличия человека за рулем, объясняет представитель рабочей группы «Автонет» Ярослав Федосеев: «Пока изменения в ПДД, Гражданский и Уголовный кодексы лишь обсуждаются на уровне экспертного сообщества. МВД, в частности, заявляло, что вопрос об изменениях в ПДД будет рассматриваться, когда беспилотный транспорт станет массовым».
По словам Федосеева, в ряде стран мира, например в США, допускается движение беспилотных авто по ограниченным территориям: «Но эти разрешения носят ограниченный, экспериментальный характер – прокатиться на таких машинах могут только специально отобранные волонтеры».
Важным шагом к внедрению беспилотного транспорта станет принятие обсуждаемого сейчас законопроекта «О платформе «Автодата». Речь идет об общенациональной базе больших данных, получаемых с автомобилей. Эта информация, в частности, будет использоваться для ориентации машины в дорожной обстановке и взаимодействия беспилотника с другими участниками движения, объясняет Федосеев.
В России сейчас идет разработка и согласование закона-спутника к закону об экспериментальных правовых режимах, касающегося в том числе беспилотных технологий, говорит представитель «Яндекса»: «Он может обеспечить возможность коммерческих пассажироперевозок на беспилотном транспорте, а также постепенное исключение страхующего водителя из процесса управления на определенных территориях».
Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников сомневается, что легализация беспилотных автомобилей сейчас возможна в принципе: «Это невозможно, пока на дорогах соседствуют роботы и живые водители, поскольку трактовать ПДД каждые из них будут по-своему. Например, «согласится» ли автопилот двигаться со скоростью потока?»
По словам эксперта, пока не будет четко разграничена ответственность за последствия беспилотного вождения, легализовать его не отважится ни одно государство: «Произойти такое может, либо если будет доказана абсолютная безопасность беспилотной техники, в том числе во время магнитных бурь, появления помех и хакерских атак, либо же если IT-компании признают ответственность за инциденты, связанные с использованием их продукции».
«Мы видим потенциал исследований и разработок на рынке беспилотных автомобилей, но коммерчески наша компания сейчас на них не фокусируется. При этом мы будем рады, если наши разработки и компоненты будут использованы компанией SberAutotech, которая как раз фокусно занимается темой беспилотных автомобилей в группе «Сбер», — передала «Ведомостям» Ольга Ускова. Что касается регуляторных вопросов, то по мере развития технологий они наверняка будут решены, уверена она.
Автомобили SberAutotech уже тестируются на улицах Москвы, отметил его представитель. «Cognitive Pilot специализируется на беспилотных решениях для транспорта и сельхозтехники — отдельные наработки будут использоваться SberAutoTech. Развивать тему беспилотных автомобилей в двух компаниях одновременно мы считаем не рациональными», — считает он.