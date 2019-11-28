Сбербанк объявил о создании компании для развития беспилотников

Ускова в беседе с «Ведомостями» назвала выбор госбанка в качестве партнера «не самым простым решением». Cognitive Technologies помимо Сбербанка обсуждала возможность партнерства с крупным российским коммерческим банком, иностранным банком и еще одной иностранной компанией, но выбрала Сбербанк за наличие экосистемы в области технологий искусственного интеллекта, чего не могли предложить другие партнеры. «Все изобретения и патенты в области искусственного интеллекта и беспилотного транспорта мы перевели на компанию Cognitive Pilot – все то, во что мы инвестировали последние восемь лет. Сбербанк же со своей стороны обеспечивает финансирование будущим проектам компании», – пояснила она.