Сбербанк объявил о создании компании для развития беспилотников
Сбербанк и группа Сognitive Technologies создадут совместное предприятие (СП), которое займется развитием беспилотного транспорта в России, говорится в пресс-релизе банка. Стороны подписали юридически обязывающие документы. Новая компания будет называться Cognitive Pilot, Сбербанк получит в ней 30%, менеджмент Сognitive Technologies – 70%. Закрытие сделки запланировано на декабрь.
Возглавит компанию основатель и президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В своем Facebook она отметила, что участники СП не будут разглашать параметры сделки: «Но, могу сказать только одно: после сделки с Mail.ru эта – на российском рынке высокотехнологических компаний – самая крупная». В беседе с «Ведомостями» она уточнила, что имела в виду создаваемое Сбербанком и Mail.ru Group СП, стоимость которого его участники оценили в 100 млрд руб.
Cognitive Pilot будет развивать системы помощи водителю автомобиля на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортом и промышленными устройствами. Ее продукты и решения смогут быть использованы в сфере транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта, говорится в релизе. Стороны ожидают, что к 2023 г. компанию можно будет вывести на IPO, добавила Ускова.
«Сегодня мир стоит на пороге массового использования беспилотных решений, и мы заинтересованы в том, чтобы и группа Сбербанк, и вся наша страна находились в авангарде этого тренда», – отметил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, его слова приводятся в релизе. Он отметил, что экспертиза в области технологий для беспилотников позволит ускорить развитие искусственного интеллекта в России.
Ускова в беседе с «Ведомостями» назвала выбор госбанка в качестве партнера «не самым простым решением». Cognitive Technologies помимо Сбербанка обсуждала возможность партнерства с крупным российским коммерческим банком, иностранным банком и еще одной иностранной компанией, но выбрала Сбербанк за наличие экосистемы в области технологий искусственного интеллекта, чего не могли предложить другие партнеры. «Все изобретения и патенты в области искусственного интеллекта и беспилотного транспорта мы перевели на компанию Cognitive Pilot – все то, во что мы инвестировали последние восемь лет. Сбербанк же со своей стороны обеспечивает финансирование будущим проектам компании», – пояснила она.
Cognitive Technologies занимается разработкой и внедрением софта для электронной торговли, управления и автоматизации предприятий. Компания создана в 1993 г., ее основные акционеры – Ускова и гендиректор группы Андрей Черногоров (по данным РБК, сын Усковой). Среди клиентов группы – РЖД, Hyundai Mobis, «Русагро» и др., говорится в релизе. В сентябре «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru сообщал, что выручка АО «Когнитив» в 2016 г. (последние доступные данные) составила 214 млн руб., чистая прибыль – 2 млн руб. Тогда же газета сообщала, что Сбербанк наряду с АФК «Система» интересуется инвестициями в проект Cognitive Technologies по разработке софта для беспилотников, но конкретных договоренностей нет.
Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов считает, что у сделки есть перспективы: Cognitive Technologies обладает неплохими технологическими наработками, Сбербанк – значительными финансовыми средствами, необходимыми для реализации таких недешевых проектов, как беспилотный автомобиль. Предпосылки для появления продукта есть, уверен он. Представитель пресс-службы «Яндекса» в свою очередь выразил надежду на то, что с появлением большего числа игроков на этом рынке ускорится переход к «более прогрессивному регулированию в сфере беспилотного транспорта». Он подчеркнул, что от создания такой законодательной среды выиграет вся индустрия.
Сделка Cognitive Technologies и Сбербанка выглядит сомнительной, считает представитель компании, участвующей в национальной программе «Цифровая экономика»: «в первую очередь потому, что беспилотные технологии не являются основной специальностью Cognitive Technologies и никто ее беспилотники не видел вживую». Есть старые фотографии Nissan с камерами на фоне МГУ, продолжает эксперт, – «и на этом все». Ранее, по его словам, от сотрудничества с этой компанией отказались «Камаз» и «Ростсельмаш». «Результаты настоящей сделки непредсказуемы: все имеющиеся разработки CT – это опытные образцы, не имеющие под собой реальной коммерциализации», – сомневается эксперт.
Представитель Cognitive Technologies опроверг эту информацию и указал на то, что все контракты были успешно закрыты, а акты подписаны и приняты партнерами (их копии имеются в распоряжении «Ведомостей»). Дальнейшее использование разработок остается делом наших партнеров, подчеркнул он. Представитель «Камаза» Олег Афанасьев в свою очередь подтвердил, что в 2015–2016 гг. компания сотрудничала с Cognitive Technologies и «ВИСТ групп», но комментировать сотрудничество отказался.
Представитель Mail.ru Group воздержался от комментариев. «Ведомости» запросили комментарий Сбербанка и «Ростсельмаша».