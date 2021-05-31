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В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G

Ведомости

МТС запустила первую в Санкт-Петербурге пользовательскую пилотную сеть 5G в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила компания. Абоненты сети смогут подключаться к 5G со скоростью передачи данных до 1,5 Гбит/c на территории 16 популярных площадок города, включая основную площадку ПМЭФ — «Экспофорум». 

«Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях», — отмечается в сообщении.

«Мегафон» также развернул тестовую сеть связи 4G и 5G в Петербурге, сообщили в пресс-службе компании. Тестовая зона совместного использования 4G и 5G развернута на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта и «Экспофорума» и доступна всем абонентам с устройствами, поддерживающими технологию.

«Это самая широкая тестовая зона с доступом к услугам класса 5G в России без ограничений по количеству абонентов. Тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и новом миллиметровом диапазоне», — отмечается в сообщении.

Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных полос частот составляет до 1 Гбит/сек в существующих диапазонах и до 4,1 Гбит/сек, подчеркнули в «Мегафоне».

ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня в в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 г. ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в этом году было решено проводить его в очном формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных