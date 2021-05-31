В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G
МТС запустила первую в Санкт-Петербурге пользовательскую пилотную сеть 5G в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила компания. Абоненты сети смогут подключаться к 5G со скоростью передачи данных до 1,5 Гбит/c на территории 16 популярных площадок города, включая основную площадку ПМЭФ — «Экспофорум».
«Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях», — отмечается в сообщении.
«Это самая широкая тестовая зона с доступом к услугам класса 5G в России без ограничений по количеству абонентов. Тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и новом миллиметровом диапазоне», — отмечается в сообщении.
Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных полос частот составляет до 1 Гбит/сек в существующих диапазонах и до 4,1 Гбит/сек, подчеркнули в «Мегафоне».
ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня в в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 г. ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в этом году было решено проводить его в очном формате.