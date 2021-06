Сбой в работе известных зарубежных сайтов устранили

В результате произошедшего перестали работать сервисы Spotify, Reddit, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe, сайты изданий CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times, а также сайт британского правительства. Сейчас их работа восстановлена.