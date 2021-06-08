Сбой в работе известных зарубежных сайтов устранили
Американский поставщик облачных вычислений Fastly устранил проблему, в результате которой произошел сбой крупнейших мировых сервисов, сайтов ряда мировых СМИ и британского правительства, сообщили в компании.
«Проблема была выявлена и исправлена», — сказано в сообщении сервиса. Уточняется, что некоторое время клиенты могут сталкиваться с повышенной исходной нагрузкой.
На странице Fastly в Twitter говорится, что компания определила конфигурацию службы, вызвавшую сбои в работе интернет-протокола POP во всем мире, и отключила ее. В общем сбой длился более часа.
В результате произошедшего перестали работать сервисы Spotify, Reddit, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe, сайты изданий CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times, а также сайт британского правительства. Сейчас их работа восстановлена.