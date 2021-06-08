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Сбой в работе известных зарубежных сайтов устранили

Ведомости

Американский поставщик облачных вычислений Fastly устранил проблему, в результате которой произошел сбой крупнейших мировых сервисов, сайтов ряда мировых СМИ и британского правительства, сообщили в компании.

«Проблема была выявлена и исправлена», — сказано в сообщении сервиса. Уточняется, что некоторое время клиенты могут сталкиваться с повышенной исходной нагрузкой.

На странице Fastly в Twitter говорится, что компания определила конфигурацию службы, вызвавшую сбои в работе интернет-протокола POP во всем мире, и отключила ее. В общем сбой длился более часа.

В результате произошедшего перестали работать сервисы Spotify, Reddit, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe, сайты изданий CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times, а также сайт британского правительства. Сейчас их работа восстановлена.

Ранее по теме: В работе Spotify, Reddit, BBC и других популярных сайтов произошел сбой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных