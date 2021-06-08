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В работе Spotify, Reddit, BBC и других популярных сайтов произошел сбой

Ведомости

В работе сайта британского правительства, музыкального сервиса Spotify, платформ Reddit, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe, а также изданий CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times (FT) произошел сбой, сообщает Tech Crunch.

По словам продуктового менеджера FT Мэтта Тейлора, неполадки могут быть связаны с нарушением работы CDN-сети облачного провайдера Fastly. На своей странице в Twitter он заявил, что компания подтвердила наличие проблемы.

«Проблема была выявлена, и в настоящее время выполняется исправление. Что теперь возможно, так это то, что куча сайтов пострадает от второго отключения из-за отсутствия кэширования», — написал Тейлор.

Проведение работ для устранения сбоя подтвердили в Fastly. Там предупредили, что клиенты компании могут столкнуться с повышенной нагрузкой на своих сервисах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных