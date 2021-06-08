В работе Spotify, Reddit, BBC и других популярных сайтов произошел сбой
В работе сайта британского правительства, музыкального сервиса Spotify, платформ Reddit, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe, а также изданий CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times (FT) произошел сбой, сообщает Tech Crunch.
По словам продуктового менеджера FT Мэтта Тейлора, неполадки могут быть связаны с нарушением работы CDN-сети облачного провайдера Fastly. На своей странице в Twitter он заявил, что компания подтвердила наличие проблемы.
«Проблема была выявлена, и в настоящее время выполняется исправление. Что теперь возможно, так это то, что куча сайтов пострадает от второго отключения из-за отсутствия кэширования», — написал Тейлор.
Проведение работ для устранения сбоя подтвердили в Fastly. Там предупредили, что клиенты компании могут столкнуться с повышенной нагрузкой на своих сервисах.