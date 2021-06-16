Spotify запустила конкурента Clubhouse
Аудиостриминговая платформа Spotify представила новое приложение Spotify Greenroom, в котором можно создавать аудиокомнаты, слушатели могут присоединяться к эфиру, а ведущий может давать им возможность высказаться.
В приложении также есть текстовый чат, который можно отключить, а после окончания эфира его запись можно скачать и отредактировать — например, чтобы превратить в подкаст, отмечается в сообщении компании.
Приложение доступно для пользователей iOS и Android в 135 странах мира, но пока только на английском языке.
Spotify объявила о покупке компании Betty Labs — разработчика приложения Locker Room — конкурента соцсети Clubhouse в марте этого года. Компания переименовала приложение Locker Room в Greenroom.
Ранее функцию голосовых чатов запустил Telegram, после этого российские сотовые операторы сообщили о падении трафика в соцсети Clubhouse. Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах.