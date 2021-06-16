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Spotify запустила конкурента Clubhouse

Ведомости

Аудиостриминговая платформа Spotify представила новое приложение Spotify Greenroom, в котором можно создавать аудиокомнаты, слушатели могут присоединяться к эфиру, а ведущий может давать им возможность высказаться. 

В приложении также есть текстовый чат, который можно отключить, а после окончания эфира его запись можно скачать и отредактировать — например, чтобы превратить в подкаст, отмечается в сообщении компании. 

Приложение доступно для пользователей iOS и Android в 135 странах мира, но пока только на английском языке. 

Spotify объявила о покупке компании Betty Labs — разработчика приложения Locker Room — конкурента соцсети Clubhouse в марте этого года. Компания переименовала приложение Locker Room в Greenroom. 

Ранее функцию голосовых чатов запустил Telegram, после этого российские сотовые операторы сообщили о падении трафика в соцсети Clubhouse. Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах. 

Ранее по теме: Spotify объявила о покупке разработчика конкурента Clubhouse

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных