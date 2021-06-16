Spotify запустила конкурента Clubhouse

Ранее функцию голосовых чатов запустил Telegram, после этого российские сотовые операторы сообщили о падении трафика в соцсети Clubhouse. Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах.