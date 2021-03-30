Spotify объявила о покупке разработчика конкурента Clubhouse
Аудиостриминговая платформа Spotify объявила о покупке компании Betty Labs — разработчика приложения Locker Room — конкурента соцсети Clubhouse, сообщила Spotify. Условия сделки не раскрываются. При этом уточняется, что покупка разработчика нужна для того, чтобы запустить аудиочаты внутри стриминговой платформы.
На первой стадии голосовые чаты будут предназначаться для музыкантов, авторов песен, подкастеров и других создателей аудиоконтента и музыки. В будущем планируется, что голосовые чаты будут доступны для более широкого круга лиц.
«Создатели и фанаты просили о форматах живых выступлений на Spotify, и мы очень рады, что скоро мы сделаем их доступными для сотен миллионов слушателей и миллионов авторов на нашей платформе», — прокомментировал сделку руководитель отдела исследований и развития Spotify Густав Сёдерстрем.
Spotify ‒ один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium.
Ранее функцию голосовых чатов запустил Telegram, после этого российские сотовые операторы сообщили о падении трафика в соцсети Clubhouse. Социальная сеть Clubhouse разработана компанией из Кремниевой долины Alpha Exploration. В ней нет видеороликов, фотографий, текста или личных сообщений. Все общение происходит только с помощью голоса и в режиме реального времени в отдельных комнатах.