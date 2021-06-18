Минобороны разрабатывает смартфон для военных и их семей
Минобороны разрабатывает смартфон для военнослужащих и членов их семей, а также мобильные приложения для повседневного использования на территории воинских частей, сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя департамента информационных систем Минобороны генерал-майора Александра Осадчука.
По его словам, телефон разрабатывается на базе технополиса «Эра». Смартфон будет работать в различных режимах и поможет обеспечить безопасную связь, добавил Осадчук.
Также в технополисе апробируется проект «Кварц» по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных. «Разворачивается система "Паспорт", которая обеспечивает доступ военнослужащего к тем данным, которые ему нужны в повседневной жизни», — рассказали в Минобороны.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать и жить «коротко и непотребно».
«Ведомости» ранее сообщили, что оператор связи «Воентелеком», подконтрольный Минобороны, получил лицензию виртуального оператора на пять лет для работы по всей стране.