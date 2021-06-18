Минобороны разрабатывает смартфон для военных и их семей

Также в технополисе апробируется проект «Кварц» по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных. «Разворачивается система "Паспорт", которая обеспечивает доступ военнослужащего к тем данным, которые ему нужны в повседневной жизни», — рассказали в Минобороны.