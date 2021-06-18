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Минобороны разрабатывает смартфон для военных и их семей

Ведомости

Минобороны разрабатывает смартфон для военнослужащих и членов их семей, а также мобильные приложения для повседневного использования на территории воинских частей, сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя департамента информационных систем Минобороны генерал-майора Александра Осадчука.

По его словам, телефон разрабатывается на базе технополиса «Эра». Смартфон будет работать в различных режимах и поможет обеспечить безопасную связь, добавил Осадчук.

Также в технополисе апробируется проект «Кварц» по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных. «Разворачивается система "Паспорт", которая обеспечивает доступ военнослужащего к тем данным, которые ему нужны в повседневной жизни», — рассказали в Минобороны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать и жить «коротко и непотребно».

«Ведомости» ранее сообщили, что оператор связи «Воентелеком», подконтрольный Минобороны, получил лицензию виртуального оператора на пять лет для работы по всей стране.

Ранее по теме: У российских военных может появиться собственный мобильный оператор

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных