У российских военных может появиться собственный мобильный оператор

Военный мобильный оператор позволит наконец армии избавиться от любопытства штатских Mladen ANTONOV / AFP

Подконтрольный Министерству обороны оператор «Воентелеком», по данным реестра Роскомнадзора, получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране. MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого. По словам последнего, его целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети. Связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, подтверждает федеральный чиновник.

Жители военных городков – это аудитория фиксированного доступа в интернет «Воентелекома», логично распространять на них и услуги нового виртуального оператора, объясняет сотрудник компании – партнера «Воентелекома». А если «Воентелеком» собирается подключать в первую очередь военные городки, ничто не препятствует виртуальному оператору обслуживать и всех военных, находящихся в зоне действия сетей, на которых он будет работать, объясняет сотрудник одного из операторов.

У «Воентелекома» будет full MVNO, уверяет совладелец одного из виртуальных операторов. Другие собеседники «Ведомостей» об этом не знают. Full MVNO означает, что от базового оператора не берется ничего, кроме частот и вышек, объясняет основатель компании Ubic (занимается обработкой и анализом больших данных) Виталий Саттаров, такая модель дает полный контроль над сетью и данными, позволяет говорить о большей безопасности, внедрять разные системы защиты и шифрования, развиваться независимо от базового оператора.

При существенных инвестициях реально обеспечить дополнительную защиту сети, например, криптографией, чтобы трафик приходил на один сервер, перешифровывался и направлялся дальше уже обновленным и в защищенную сеть, рассуждают два сотрудника разных виртуальных операторов. Полный контроль над виртуальным оператором также позволяет самостоятельно шифровать данные для усиления безопасности, собирать и анализировать данные по договору с абонентом, вводить любые специальные настройки и ограничения, перечисляет Саттаров.

В марте в России принят закон, ограничивающий использование военнослужащими смартфонов и интернета. В частности, закон запрещает военным и призывникам иметь при себе смартфоны, когда они ведут военные действия, несут боевое дежурство, находятся на территории воинской части и в некоторых других ситуациях. По этому закону им также нельзя писать в интернете об особенностях службы, о бывших сослуживцах и родственниках.

Если компания создает полноценного виртуального оператора, т. е. сама строит часть инфраструктуры, закупает и контролирует оборудование и выставляет настройки, она может буквально как угодно менять услуги для абонента, подтверждают два сотрудника разных виртуальных операторов. Можно ограничивать доступ в интернет – блокировать доступ к некоторым ресурсам полностью или при попадании в отдельную зону (условно – воинскую часть), согласны они.

А если не ограничивать доступ человека в интернет, можно вскрывать и анализировать его трафик постфактум, хотя это и дорого, и сложно, продолжают два сотрудника разных виртуальных операторов, и требует от оператора получить специальный разрешающий сертификат от спецслужб – это как раз может быть возможно в целях военных. Еще через MVNO можно контролировать геолокацию – отслеживать ее отдельно или блокировать некоторые сервисы на ее основе, рассказывают собеседники «Ведомостей».

Сотрудник одного из операторов предупреждает, что MVNO может получить геоданные абонента только от оператора, сетью которого он пользуется, но технически это не составляет проблемы. Ни при одной описанной опции для абонента скорость доступа к ресурсам не замедляется, утверждают собеседники «Ведомостей».

Переоценивать возможности дополнительных настроек в отдельном MVNO не стоит – действующие операторы способны предлагать корпоративные тарифы со специальными настройками, где, например, тоже можно блокировать доступ к развлекательным сайтам, скептичен Саттаров.

Несколько лет назад «Воентелеком» уже пытался выйти на рынок мобильной связи. В 2011 г. тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков обратился к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой выделить частоты «Основе телеком» – чуть более 25% в ней принадлежит «Воентелекому», а 75% минус 1 акция – «Айкоминвесту» Виталия Юсуфова, сына бывшего министра энергетики и бывшего спецпредставителя президента Игоря Юсуфова. Через год компания получила частоты 2,3–2,4 ГГц для развертывания сети LTE по всей России. Но в 2013 г. новый министр обороны Сергей Шойгу написал президенту Владимиру Путину, что «Основа телеком» не нуждается в частотах, а Минобороны не возражает против выставления их на конкурс. В 2014 г. суд отменил решение Госкомиссии по радиочастотам о выделении «Основе» частот, а в 2015 г. после серии судебных разбирательств перестали работать несколько десятков базовых станций, которые компания успела запустить в российских вузах.

MVNO «Воентелекома» может стать одним из крупнейших в стране, если будет работать с военными – это большая ниша, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Но новому оператору, как правило, сложно найти уникальное предложение, которое заставило бы отказаться в его пользу от существующих операторов, а дополнительная криптография и тем более ограничения трафика вряд ли интересны абонентам в быту и не смогут вызвать интерес, предупреждает он. Соответственно, весь потенциал военного MVNO пока связан с поддержкой Минобороны – он может эффективно распространиться, если министерство даст сотрудникам прямые рекомендации или, например, введет регулирование, по которому военным будет положена более защищенная связь, чем сейчас, предполагает Анкилов.

Как самостоятельный бизнес MVNO для военных вряд ли может вызвать серьезный рыночный спрос – скорее его получится распространить директивно, согласен Саттаров. По его мнению, запускать MVNO более перспективно в крупном городе, нежели в военном городке: там уже существуют каналы дистрибуции, множество потенциальных целевых групп абонентов, больше разнообразных данных можно собирать для развития городской инфраструктуры.

Представители Минобороны и «Воентелекома» не ответили на запрос, представитель Tele2 отказался от комментариев.