«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2

Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: «Ростелеком» пристроился за «большой тройкой»

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2 Андрей Гордеев / Ведомости

«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2), стороны обсуждают технические моменты, сообщил президент госкомпании Михаил Осеевский. Сумму и условия сделки он не назвал, заявив лишь, что Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом. Выручка объединенной компании, по словам Осеевского, составит около 500 млрд руб.

Поручения, необходимые для подготовки сделки, направлены в министерства и ведомства, отметил представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего отрасль связи.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров. Президент ВТБ Андрей Костин в конце января в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе подтверждал переговоры о продаже доли госбанка в Tele2.

Для сделки с «Ростелекомом» «Т2 РТК холдинг» оценен в 240 млрд руб., говорили в январе, когда стало известно о подготовке такой сделки, люди, знающие это от членов совета директоров Tele2 и сотрудников акционеров «Ростелекома».

«Ростелеком» может оплатить покупку доли в Tele2 квазиказначейскими акциями, рассказывал в январе один из собеседников «Ведомостей». Сейчас «дочке» «Ростелекома» «Мобител» принадлежит 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций оператора. Этот пакет во вторник стоил 23,4 млрд руб. Осеевский не уточнил, будет ли этот пакет задействован в сделке.

С покупкой Tele2 «Ростелеком» вернется на сотовый рынок, с которого ушел в августе 2014 г., передав свои сотовые активы в «Т2 РТК холдинг» в обмен на 45% его акций. Так появилась компания, работающая в 64 регионах России. 65-й – Москва – добавился в 2015 г.: Tele2 запустила в столице сети 3G и LTE.

Сделка позволит «Ростелекому» консолидировать финансовые результаты Tele2. Поскольку Tele2 – быстро растущая компания и по итогам 2018 г. заявила о росте выручки в 3 раза, финансовые показатели «Ростелекома» должны существенно улучшиться, тем более что рост выручки стал итогом увеличения среднего ежемесячного дохода с абонента (ARPU), пишет аналитик «Фридом финанс» Анастасия Соснова. Выручка объединенной компании может составить 500–600 млрд руб. в год, полагает она.

Оценка в 240 млрд руб. подразумевает стоимость Tele2 примерно в 5,5 годовых EBITDA, отмечает аналитик Sova Capital Александр Венгранович. Это высокая оценка: сейчас российские операторы оцениваются примерно в 4 годовых EBITDA – правда, в случае с Tele2 «Ростелеком» платит премию за контроль, рассуждает он. Соснова считает оценку в 240 млрд руб. справедливой.

Венгранович не видит плюсов от сделки ни для «Ростелекома», ни для Tele2 в мизансцене, когда сотовый оператор будет оставаться «дочкой» фиксированного. Экономия на закупках, эксплуатации IT-систем и проч. возможна только при слиянии, глубокой интеграции компаний, считает эксперт. На сотовый рынок в целом покупка «Ростелекомом» Tele2, по его мнению, не повлияет.

Венгранович напоминает, что компании уже развивают многие бизнес-направления совместно. Например, по данным «Ростелекома», через его сети в 2018 г. проходило 90% междугородных и 80% международных звонков абонентов Tele2. В то же время «Ростелеком» работает на сетях Tele2 как виртуальный оператор (MVNO). К концу 2018 г. таким образом было подключено 1,19 млн абонентов.

Российские операторы готовятся к внедрению 5G и сотовый актив – важный для «Ростелекома» задел для выхода на перспективный рынок услуг нового поколения, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Уже сейчас вместе с Tele2 «Ростелеком» сможет оказывать абонентам весь спектр услуг фиксированной и мобильной связи: пока он мог предоставлять комплексный сервис лишь как MVNO, говорит он.

Акции «Ростелекома» на Московской бирже подешевели на 0,5% (обыкновенные) и 0,2%, индекс Мосбиржи прибавил 0,1%.

Представитель «Северстали» Алексея Мордашова отказался от комментариев. Так же поступили представители ВТБ. С представителем банка «Россия» связаться не удалось.