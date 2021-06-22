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Технологии

«Коммерсантъ» узнал о разработке проекта по вживлению чипов в мозг человека

Ведомости

В Минобрнауки разрабатывается новая федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 гг.», в рамках которой планируется развивать технологии вживления чипов в мозг человека для передачи данных с внешних устройств. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма главы РАН Александра Сергеева президенту России Владимиру Путину.

Проект разрабатывался РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова. На его реализацию понадобится 54 млрд руб., которые планируется выделить из других нацпроектов. Владимир Путин поручил проработать программу премьер-министру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно. В департаменте науки запрос издания переадресовали в Минобрнауки. В Министерстве рассказали, что проект «в начальной стадии проработки».

Согласно проекту, в России планируется развивать технологии нейроинтерфейсов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые с помощью искусственного интеллекта трансформируются в команды управления.

Авторы проекта отметили в письме, что нужно наращивать научную базу по этим технологиям и массовый выпуск передовых прототипов. В проекте указано, что планируется создание «интерфейсов "человек—техника" для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара». Также будут созданы интерфейсы, которые обеспечат «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных