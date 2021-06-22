«Коммерсантъ» узнал о разработке проекта по вживлению чипов в мозг человека
В Минобрнауки разрабатывается новая федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 гг.», в рамках которой планируется развивать технологии вживления чипов в мозг человека для передачи данных с внешних устройств. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма главы РАН Александра Сергеева президенту России Владимиру Путину.
Проект разрабатывался РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова. На его реализацию понадобится 54 млрд руб., которые планируется выделить из других нацпроектов. Владимир Путин поручил проработать программу премьер-министру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно. В департаменте науки запрос издания переадресовали в Минобрнауки. В Министерстве рассказали, что проект «в начальной стадии проработки».
Согласно проекту, в России планируется развивать технологии нейроинтерфейсов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые с помощью искусственного интеллекта трансформируются в команды управления.
Авторы проекта отметили в письме, что нужно наращивать научную базу по этим технологиям и массовый выпуск передовых прототипов. В проекте указано, что планируется создание «интерфейсов "человек—техника" для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара». Также будут созданы интерфейсы, которые обеспечат «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».