«Коммерсантъ» узнал о разработке проекта по вживлению чипов в мозг человека

Авторы проекта отметили в письме, что нужно наращивать научную базу по этим технологиям и массовый выпуск передовых прототипов. В проекте указано, что планируется создание «интерфейсов "человек—техника" для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара». Также будут созданы интерфейсы, которые обеспечат «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».