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МВД начало применять систему распознавания силуэтов людей и машин

Ведомости

МВД начало применять в пяти регионах систему распознавания лиц и силуэтов людей, а также машин, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-разработчика Ntechlab Андрея Теленкова.

«Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — рассказал Теленков. Он не уточнил, в каких именно регионах используется система.

По его словам, с помощью системы можно отслеживать траекторию движения человека, считать людей и искать их по их силуэтам. Теленков добавил, что при распознавании внешне похожих людей алгоритм будет учитывать походку, рост и внешность человека, например, очки, шляпу или бороду.

Теленков рассказал, что автомобили обычно регистрируются дорожными камерами, однако их не так много и они снимают на городских дорогах и магистралях. «Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», — отметил гендиректор компании. Алгоритм позволяет идентифицировать автомобиль по его цвету, марке и индивидуальным особенностям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных