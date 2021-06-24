МВД начало применять систему распознавания силуэтов людей и машин
МВД начало применять в пяти регионах систему распознавания лиц и силуэтов людей, а также машин, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-разработчика Ntechlab Андрея Теленкова.
«Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — рассказал Теленков. Он не уточнил, в каких именно регионах используется система.
По его словам, с помощью системы можно отслеживать траекторию движения человека, считать людей и искать их по их силуэтам. Теленков добавил, что при распознавании внешне похожих людей алгоритм будет учитывать походку, рост и внешность человека, например, очки, шляпу или бороду.
Теленков рассказал, что автомобили обычно регистрируются дорожными камерами, однако их не так много и они снимают на городских дорогах и магистралях. «Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», — отметил гендиректор компании. Алгоритм позволяет идентифицировать автомобиль по его цвету, марке и индивидуальным особенностям.