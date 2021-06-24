МВД начало применять систему распознавания силуэтов людей и машин

Теленков рассказал, что автомобили обычно регистрируются дорожными камерами, однако их не так много и они снимают на городских дорогах и магистралях. «Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», — отметил гендиректор компании. Алгоритм позволяет идентифицировать автомобиль по его цвету, марке и индивидуальным особенностям.