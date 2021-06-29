Маск объявил об инвестициях в Starlink в объеме $20-30 млрд
Глава SpaceX Илон Маск в ходе Всемирного мобильного конгресса сообщил, что инвестиции в проект по обеспечению беспроводного интернета по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink могут достигнуть $20-30 млрд, передает ТАСС слова бизнесмена.
Прежде чем проект достигнет положительного денежного потока, инвестиции в Starlink составят от $5 млрд до $10 млрд. При этом, за все время существования проекта, общий объем инвестиций составит порядка $20-30 млрд, подчеркнул Маск.
SpaceX в рамках проекта Starlink намерена в целом запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной интернет-сети. Конкурентом компании Илона Маска в деле создания глобальной интернет-сети был испытывающий на данный момент финансовые трудности британский проект OneWeb, который продолжает запускать спутники с российских ракет-носителей. Также над собственным спутниковым интернетом работает и Amazon.