SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, сообщает пресс-служба компании.
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 12:34 по местному времени (19:34 мск). Первая ступень, которая уже использовалась при пяти запусках, в том числе CrewDragon с двумя астронавтами НАСА, уже успешно приземлилась на автономную плавающую платформу в Атлантическом океане.
Вторая ступень продолжает вывод микроспутников на орбиту. Предыдущий запуск успешно окончился в середине марта.
SpaceX в рамках проекта Starlink намерена в целом запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной интернет-сети. Конкурентом компании Илона Маска в деле создания глобальной интернет-сети был испытывающий на данный момент финансовые трудности британский проект OneWeb, который продолжает запускать спутники с российских ракет-носителей. Также над собственным спутниковым интернетом работает и Amazon.