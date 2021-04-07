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SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink

Ведомости

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, сообщает пресс-служба компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 12:34 по местному времени (19:34 мск). Первая ступень, которая уже использовалась при пяти запусках, в том числе CrewDragon с двумя астронавтами НАСА, уже успешно приземлилась на автономную плавающую платформу в Атлантическом океане.

Вторая ступень продолжает вывод микроспутников на орбиту. Предыдущий запуск успешно окончился в середине марта.

SpaceX в рамках проекта Starlink намерена в целом запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной интернет-сети. Конкурентом компании Илона Маска в деле создания глобальной интернет-сети был испытывающий на данный момент финансовые трудности британский проект OneWeb, который продолжает запускать спутники с российских ракет-носителей. Также над собственным спутниковым интернетом работает и Amazon.

Ранее по теме: SpaceX успешно вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных