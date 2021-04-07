SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 12:34 по местному времени (19:34 мск). Первая ступень, которая уже использовалась при пяти запусках, в том числе CrewDragon с двумя астронавтами НАСА, уже успешно приземлилась на автономную плавающую платформу в Атлантическом океане.