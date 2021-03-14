SpaceX успешно вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink
SpaceX успешно осуществила развертывание на орбите группы микроспутников для глобальной интернет-сети Starlink, сообщила компания в Twitter.
«Развертывание 60 спутников Starlink подтверждено», — говорится в сообщении.
Это уже четвертый с начала 2021 г. успешный запуск Starlink, осуществленный при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Для первой ступени ракеты это уже девятый полет. Предыдущие запуски компания провела 11 и 4 марта, а также 15 февраля.
SpaceX в рамках проекта Starlink намерена в целом запустить более 11 тыс. спутников для создания глобальной интернет-сети. По данным The Wall Street Journal, компания привлекла в проект $500 млн инвестиций. Конкурентом компании Илона Маска в деле создания глобальной интернет-сети был испытывающий на данный момент финансовые трудности британский проект OneWeb, который продолжает запускать спутники с российских ракет-носителей. Также над собственным спутниковым интернетом работает и Amazon.