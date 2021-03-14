SpaceX успешно вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

Это уже четвертый с начала 2021 г. успешный запуск Starlink, осуществленный при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Для первой ступени ракеты это уже девятый полет. Предыдущие запуски компания провела 11 и 4 марта, а также 15 февраля.