Минцифры предоставит «Ростеху» около 21,5 млрд рублей на развитие 5G
Минцифры предоставит госкорпорации «Ростех» субсидию в размере 21,4 млрд руб. до 2024 г. на развитие технологий связи 5G, сообщила пресс-служба «Ростеха». Корпорация направит такую же сумму из своих средств на развитие технологии.
«Ростех» направит средства на разработку проекта по производству оборудования 5G/IMT-2020 и его системный выпуск. Будут разработаны базовые станции 5G и опорная сеть. Для этого компания создаст кооперацию российских компаний, у которых есть соответствующие наработки и компетенции. Также будет подготовлена площадка для серийного производства оборудования для сетей 5G.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, соглашение с «Ростехом» поможет «консолидировать усилия отрасли в этом направлении и получить в 2024 г. отечественное комплексное решение 5G».
В 2019 г. «Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение с правительством России о разработке дорожной карты развития сетей пятого поколения в России. Осенью прошлого года эта дорожная карта была утверждена кабмином и сейчас реализуется. В том числе документ предусматривает субсидии для «Ростеха» на создание российской технологической базы 5G до 2024 г. в объеме чуть менее 21,5 млрд руб. Общий бюджет, необходимый для развертывания 5G в России, до конца 2024 г. составляет 208 млрд руб.