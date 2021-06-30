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Минцифры предоставит «Ростеху» около 21,5 млрд рублей на развитие 5G

Ведомости

Минцифры предоставит госкорпорации «Ростех» субсидию в размере 21,4 млрд руб. до 2024 г. на развитие технологий связи 5G, сообщила пресс-служба «Ростеха». Корпорация направит такую же сумму из своих средств на развитие технологии.

«Ростех» направит средства на разработку проекта по производству оборудования 5G/IMT-2020 и его системный выпуск. Будут разработаны базовые станции 5G и опорная сеть. Для этого компания создаст кооперацию российских компаний, у которых есть соответствующие наработки и компетенции. Также будет подготовлена площадка для серийного производства оборудования для сетей 5G.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, соглашение с «Ростехом» поможет «консолидировать усилия отрасли в этом направлении и получить в 2024 г. отечественное комплексное решение 5G».

В 2019 г. «Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение с правительством России о разработке дорожной карты развития сетей пятого поколения в России. Осенью прошлого года эта дорожная карта была утверждена кабмином и сейчас реализуется. В том числе документ предусматривает субсидии для «Ростеха» на создание российской технологической базы 5G до 2024 г. в объеме чуть менее 21,5 млрд руб. Общий бюджет, необходимый для развертывания 5G в России, до конца 2024 г. составляет 208 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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