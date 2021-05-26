С «Ростеха» снимут ответственность за 5G

С «Ростеха» снимут ответственность за 5GПравила освоения субсидий на создание оборудования связи изменят по инициативе Минцифры
Минцифры предлагает скорректировать правила, принятые в декабре 2020 г., согласно которым государство будет субсидировать разработку и выпуск «Ростехом» оборудования для сетей 5G, следует из подготовленного им проекта постановления правительства (с ним ознакомились «Ведомости»).
Подготовку и отправку документа на согласование в АНО «Цифровая экономика» подтвердили в министерстве. Если новые правила будут утверждены, «Ростех» сможет делегировать освоение субсидий на разработку системного проекта выпуска оборудования для сетей пятого поколения и его серийное производство своим «дочкам», следует из разрабатываемого постановления.
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