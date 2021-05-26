С «Ростеха» снимут ответственность за 5G

Подготовку и отправку документа на согласование в АНО «Цифровая экономика» подтвердили в министерстве. Если новые правила будут утверждены, «Ростех» сможет делегировать освоение субсидий на разработку системного проекта выпуска оборудования для сетей пятого поколения и его серийное производство своим «дочкам», следует из разрабатываемого постановления.