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Российский 5G мешает самолетам НАТО

Граничащие с Россией страны Европы против сетей на частотах 4,8–4,99 ГГц
Валерий Кодачигов
Самая близкая к границам ЕС опытная зона 5G 4,8–4,99 ГГц – Кронштадт /Руслан Шамуков / ТАСС

Входящие в НАТО Латвия и Эстония, а также Финляндия (эта страна не входит в НАТО, но ее военные системы унифицированы со стандартами альянса) возражают против использования российскими операторами базовых станций сотовой связи сетей 5G, работающих на частотах 4,8–4,99 ГГц, под Петербургом. Это следует из таблицы согласования использования частотного диапазона, опубликованной Международным союзом электросвязи (МСЭ, подразделение ООН, координирующее взаимодействие участников глобального рынка связи).

Получать согласие на использование средств связи на приграничных территориях предписывает международный регламент радиосвязи. Из него, в частности, следует, что с сопредельными государствами, обладающими оснащенными средствами связи самолетами, надо согласовывать использование частот 4,8–4,99 ГГц для сетей 5G на расстоянии до 300 км от их наземных границ и до 450 км в случае прибрежных территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных