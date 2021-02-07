Российский 5G мешает самолетам НАТО

Получать согласие на использование средств связи на приграничных территориях предписывает международный регламент радиосвязи. Из него, в частности, следует, что с сопредельными государствами, обладающими оснащенными средствами связи самолетами, надо согласовывать использование частот 4,8–4,99 ГГц для сетей 5G на расстоянии до 300 км от их наземных границ и до 450 км в случае прибрежных территорий.