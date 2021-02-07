Российский 5G мешает самолетам НАТО

Российский 5G мешает самолетам НАТОГраничащие с Россией страны Европы против сетей на частотах 4,8–4,99 ГГц
Входящие в НАТО Латвия и Эстония, а также Финляндия (эта страна не входит в НАТО, но ее военные системы унифицированы со стандартами альянса) возражают против использования российскими операторами базовых станций сотовой связи сетей 5G, работающих на частотах 4,8–4,99 ГГц, под Петербургом. Это следует из таблицы согласования использования частотного диапазона, опубликованной Международным союзом электросвязи (МСЭ, подразделение ООН, координирующее взаимодействие участников глобального рынка связи).
Получать согласие на использование средств связи на приграничных территориях предписывает международный регламент радиосвязи. Из него, в частности, следует, что с сопредельными государствами, обладающими оснащенными средствами связи самолетами, надо согласовывать использование частот 4,8–4,99 ГГц для сетей 5G на расстоянии до 300 км от их наземных границ и до 450 км в случае прибрежных территорий.