Комиссия по радиочастотам рассмотрит еще один диапазон для 5G в России

Комиссия по радиочастотам рассмотрит еще один диапазон для 5G в РоссииЭтот диапазон не будет основным, указывают эксперты
Российские операторы связи могут получить частоты еще в одном диапазоне для строительства сетей пятого поколения. В IV квартале 2021 г. Государственная комиссия по радиочастотам планирует рассмотреть результаты проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ на пилотной зоне сетей 5G в диапазоне 6–7 ГГц. Это следует из протокола плана работы комиссии на следующий год (с копией документа ознакомились «Ведомости»).
К проведению исследований в указанном диапазоне планируется привлечь китайского производителя коммуникационного оборудования и электроники Huawei. Компания предоставит свое оборудование и специалистов, объяснил человек, близкий к Huawei.
В Минцифре отказались от комментариев.
Согласно протоколу, результаты исследований могут быть предложены Россией в качестве дополнительного радиочастотного спектра для сетей 5G на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 г. (проводится раз в четыре года).
В подавляющем большинстве стран мира стандартом для 5G принят диапазон 3,4–3,8 ГГц. Он оптимален с точки зрения массового покрытия сетями 5G крупных городов, подтверждают представители операторов. Именно эти частоты обеспечивают высокие скорости передачи данных при относительно небольшом количестве базовых станций, на них ориентируются производители сетевого и абонентского оборудования. Однако в России эти частоты заняты спутниковой связью, которой пользуются госведомства, в том числе силовые структуры. Поэтому в России основным для 5G был выбран диапазон 4,4–4,9 ГГц.
Диапазон 4,4–4,9 ГГц не является глобально-гармонизированным, говорит представитель пресс-службы «Мегафона». О своих намерениях рассматривать его для 5G заявили в ходе Всемирной конференции радиосвязи 2019 г. только отдельные страны, в основном страны Африки и Юго-Восточной Азии, продолжает он. Однако до развертывания сетей дело не дошло, в этих странах, как и в Европе, массовые запуски проходят в основной полосе 3,4–3,8 ГГц, объясняет представитель оператора.
Диапазон 4,4–4,9 ГГц используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, поэтому строительство базовых станций возможно лишь на удалении 300 км от сухопутной границы и 450 км – от морской. В эту зону попадает и Санкт-Петербург: расстояние от города до российско-эстонской границы составляет всего 134 км. Тестируемый диапазон 6–7 ГГц сможет обеспечить связь пятого поколения как раз в этих районах, объясняет человек, близкий к Huawei. Однако он также не сможет быть основным, поскольку дальность работы базовых станций в нем намного меньше, чем в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, и меньше, чем в диапазоне 4,4–4,9 ГГц, а значит, станции нужно будет устанавливать еще чаще, что, в свою очередь, увеличивает стоимость развертывания сети, предупреждает человек, близкий к одному из крупных операторов связи.
Сейчас в диапазоне 6–7 ГГц работают преимущественно средства фиксированной радиосвязи и радиорелейные линии связи (РРЛ), говорят представители «Мегафона» и Тele2. В США, например, диапазон 6 ГГц рассматривается американской Федеральной комиссией по связи (FCC) как стандарт для технологии WiFi 6, добавляет эксперт НИИ радио Евгений Девяткин.
Для работы мобильной связи он не выделялся, знают они. Международный союз электросвязи рассматривает диапазон 6–7 ГГц исключительно как полосу расширения для уже выделенных полос частот сетей мобильной связи поколений 2–5 G, говорит представитель «Мегафона». То, что регулятор задумывается о полосе 6425–7100 МГц, – положительная инициатива, но только на среднюю и дальнюю перспективу, рассуждает представитель Tele2 Дарья Колесникова. Единственное преимущество диапазона 6–7 ГГц – дополнительная емкость к 3,5 ГГц, но для полноценного запуска 5G в России он никак не может стать основным, подтверждает она.