Комиссия по радиочастотам рассмотрит еще один диапазон для 5G в России

Диапазон 4,4–4,9 ГГц используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, поэтому строительство базовых станций возможно лишь на удалении 300 км от сухопутной границы и 450 км – от морской. В эту зону попадает и Санкт-Петербург: расстояние от города до российско-эстонской границы составляет всего 134 км. Тестируемый диапазон 6–7 ГГц сможет обеспечить связь пятого поколения как раз в этих районах, объясняет человек, близкий к Huawei. Однако он также не сможет быть основным, поскольку дальность работы базовых станций в нем намного меньше, чем в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, и меньше, чем в диапазоне 4,4–4,9 ГГц, а значит, станции нужно будет устанавливать еще чаще, что, в свою очередь, увеличивает стоимость развертывания сети, предупреждает человек, близкий к одному из крупных операторов связи.