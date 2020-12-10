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Сети 5G развернут на существующих частотах

Уже выделенные диапазоны могут объявить технологически нейтральными
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Сети 5G могут развернуть на существующих частотах /ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Госкомиссия по радиочастотам планирует рассмотреть условия, на которых сотовые операторы смогут использовать ранее выделенные им частоты для запуска сетей 5G. Это следует из проекта решения комиссии, заседание которой намечено на конец декабря этого года (с документом ознакомились «Ведомости»).

Вопрос о технологической нейтральности уже выделенных операторам частот и возможности их использования для оказания услуг 5G планируется рассмотреть в следующем году, подтвердил «Ведомостям» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Введение технейтральности станет важным для отрасли шагом, который ускорит развитие 5G в России в условиях дефицита радиочастотного ресурса, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных