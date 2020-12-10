Сети 5G развернут на существующих частотах

Вопрос о технологической нейтральности уже выделенных операторам частот и возможности их использования для оказания услуг 5G планируется рассмотреть в следующем году, подтвердил «Ведомостям» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Введение технейтральности станет важным для отрасли шагом, который ускорит развитие 5G в России в условиях дефицита радиочастотного ресурса, отметил он.