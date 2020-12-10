Сети 5G развернут на существующих частотах

Сети 5G развернут на существующих частотахУже выделенные диапазоны могут объявить технологически нейтральными
Госкомиссия по радиочастотам планирует рассмотреть условия, на которых сотовые операторы смогут использовать ранее выделенные им частоты для запуска сетей 5G. Это следует из проекта решения комиссии, заседание которой намечено на конец декабря этого года (с документом ознакомились «Ведомости»).
Вопрос о технологической нейтральности уже выделенных операторам частот и возможности их использования для оказания услуг 5G планируется рассмотреть в следующем году, подтвердил «Ведомостям» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Введение технейтральности станет важным для отрасли шагом, который ускорит развитие 5G в России в условиях дефицита радиочастотного ресурса, отметил он.
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