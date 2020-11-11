Российские санитарные нормы стали проблемой при развертывании сетей 5G

Разговоры о необходимости изменения СанПиНов чиновники и связисты ведут уже не первый год. Речь не только об обсуждении вопроса – ведутся также соответствующие исследования. Например, в настоящее время научное исследование влияния электромагнитного излучения на живые организмы по заданию Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) проводит НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова (НИИ МТ). В начале лета 2020 г. институт подготовил методику его проведения и создал испытательный стенд. На запрос «Ведомостей» в НИИ МТ вчера не ответили. Исследование продолжается, его результаты будут направлены в Минздрав и Роспотребнадзор – они будут решать, избыточны ли ограничения и целесообразно ли их менять, говорит представитель ДИТа.