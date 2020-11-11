Российские санитарные нормы стали проблемой при развертывании сетей 5G

Российские санитарные нормы стали проблемой при развертывании сетей 5GДля покрытия жилых территорий придется использовать в 5 раз больше базовых станций, чем в США и Европе
Принятые в России санитарные правила и нормы (СанПиНы), регламентирующие уровень излучения передатчиков сотовых сетей, усложняют строительство сетей 5G в городах России и делают его более дорогим по сравнению со странами, придерживающимися международных стандартов допустимого электромагнитного излучения. К такому выводу пришла международная ассоциация операторов GSMA. Уровень воздействия излучения сотовых сетей в России не должен превышать 0,1 Вт на 1 кв. м на частотах выше 2 ГГц.
Чтобы не выйти за этот норматив, российские операторы должны установить примерно в 5 раз больше базовых станций, чем операторы в большинстве других стран. Ограничение в 0,1 Вт на 1 кв. м действует только в жилых зонах. Вблизи автотрасс или в поле можно ставить более мощные приемо-передающие устройства. Поэтому проблема с уровнем воздействия касается городов, где сосредоточено подавляющее большинство потенциальных пользователей 5G.
В GSMA подсчитали, что развертывание 5G-сети в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в Москве в пределах МКАД при действующих ограничениях обойдется каждому оператору в 37,2 млрд руб., а при следовании международным нормам – в 6,7 млрд руб. Для 4,8–4,99 ГГц эти показатели составят 54,4 млрд и 10,3 млрд руб. соответственно. Принятые в большинстве стран нормы, с которыми GSMA сравнивает российские СанПиНы, основываются на стандартах Международного комитета по защите от неионизирующих излучений (МКЗНИ) – они предусматривают воздействие на уровне 10 Вт на 1 кв. м (на частотах выше 2 ГГц).
В России действует одна из самых жестких в мире норм по уровню воздействия излучения, говорит руководитель проектов компании «Спектр менеджмент» Вадим Поскакухин. По его словам, нормативы МКЗНИ приняты более чем в 130 странах в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Еще 11 стран используют рекомендации американской Комиссии по коммуникациям (FCC) – они практически не отличаются от нормативов МКЗНИ.
Сотовые компании по-разному оценивают уровень потенциальной угрозы со стороны СанПиНов. В «Вымпелкоме» считают, что ограничения негативно скажутся на развертывании сетей 5G, перечисляя факторы, отмеченные в отчете GSMA: увеличение числа мест размещения антенн, снижение возможности их совместного использования, уменьшение зоны действия 5G, особенно внутри помещений. Представитель «Мегафона», в свою очередь, не считает СанПиНы заградительными для развития 5G. Менять их можно только при безусловном подтверждении безопасности новых параметров для здоровья людей, подчеркивает он. Морально устаревшими называет установленные в России нормы представитель «Т2 РТК холдинга» (Tele2) Дарья Колесникова. По ее словам, Tele2 и другие операторы обсуждают с профильными ведомствами возможность актуализации СанПиНов. С учетом того что для сетей 5G понадобится большее количество станций, текущие нормы могут отразиться на стоимости развертывания сетей, отмечает представитель МТС Алексей Меркутов.
Опасность излучения сотового оборудования для человека является предметом споров на протяжении всей истории развития мобильной связи. Тем не менее в 2019 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что никакого негативного влияния 5G во всех существующих частотных диапазонах не наблюдается, отмечает представитель центра компетенций сколковского Института науки и технологий Александр Сиволобов.
Разговоры о необходимости изменения СанПиНов чиновники и связисты ведут уже не первый год. Речь не только об обсуждении вопроса – ведутся также соответствующие исследования. Например, в настоящее время научное исследование влияния электромагнитного излучения на живые организмы по заданию Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) проводит НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова (НИИ МТ). В начале лета 2020 г. институт подготовил методику его проведения и создал испытательный стенд. На запрос «Ведомостей» в НИИ МТ вчера не ответили. Исследование продолжается, его результаты будут направлены в Минздрав и Роспотребнадзор – они будут решать, избыточны ли ограничения и целесообразно ли их менять, говорит представитель ДИТа.
Все действующие нормативы подтверждены многолетними исследованиями на эукариотических (содержащих клетки. – «Ведомостей») организмах, утверждает представитель Роспотребнадзора. Пока каких-либо научно обоснованных результатов исследований, позволяющих изменить нормативы, в Роспотребнадзор не поступало, говорит он.
Пересмотр уровня воздействия неионизирующих излучений – непростая процедура и касается она не только сотовой связи, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Здесь важно вести просветительскую работу, чтобы не спровоцировать усиление радиофобии, которая и так сильна в России, отмечает он.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Кинякина