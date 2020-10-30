К 2030 году в России будет 50 млн пользователей 5G«Ростех» и «Ростелеком» распланировали его развитие на десятилетие вперед
К 2030 г. к сетям 5G будет подключено 50 млн абонентов – такой целевой показатель заложен в плане (дорожной карте) развития мобильных сетей пятого поколения, разработанном по соглашению с правительством «Ростехом» и «Ростелекомом». Подлинность плана, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердил источник, близкий к одному из разработчиков.
Работа со стороны министерства над дорожной картой практически завершена, передал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. С «Ростехом» все детали урегулированы, по линии «Ростелекома» как соисполнителя «осталось два вопроса, которые находятся в завершающей стадии обсуждения», добавил он.
Подключения к 5G – это не только смартфоны конкретных людей, но и неодушевленные автоматические устройства. По замыслу разработчиков дорожной карты к 2023 г. в российских сетях пятого поколения должно быть 200 000 абонентов, а уже к 2024 г. – 5 млн. Для достижения этих целей надо провести целый ряд мероприятий, следует из дорожной карты. Упоминается в ней и внесение изменений в существующие нормативные акты, и подготовка новых, разработка отечественного абонентского оборудования для массового рынка, облегчение операторам доступа к инфраструктуре и многое другое. Показатель в 50 млн абонентов обсуждается, но пока не утвержден, как и документ в целом, подтвердили в пресс-службе «Ростелекома».
5G позволяет абонентам использовать мобильный интернет на скорости до нескольких гигабит в секунду, в 100 раз быстрее, чем в нынешних сетях LTE. Это даст толчок развитию беспилотного транспорта, интернета вещей, телемедицины.
Прогнозы в дорожной карте для 2023–2024 гг. выглядят пока вполне реалистичными при условии, что в России будет решен вопрос с частотами для 5G, рассуждает партнер Deloitte в СНГ Антон Шульга. Если операторам достанутся частоты только в диапазоне более 5 ГГц, то массовое строительство таких сетей станет, скорее всего, очень затратным, прогнозирует он. Со стороны производителей сетевого оборудования и смартфонов не должно быть проблем – предложение будет, уверен Шульга. По его словам, сети 4G развивались схожими темпами.
О том, в каких частотных диапазонах в России будут работать сети пятого поколения, в дорожной карте не сказано. При этом оптимальный для покрытия 5G больших городов диапазон частот (3,4–3,8 ГГц) в России занят средствами связи государственных, в частности силовых, структур. В мае этого года Совет безопасности повторно отклонил просьбу операторов выделить им этот диапазон для 5G. В качестве альтернативы предложены частоты 4,8–4,99 ГГц, однако связисты считают невозможным полноценный запуск 5G в России без более низкого диапазона.
Сейчас сети 4G-LTE покрывают 88% населения, но сравнивать скорость распространения этого стандарта с распространением 5G нельзя, считает управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев. Покрытие LTE практически сразу же вышло на уровень 45%, при этом долгое время им пользовались только 10–12% абонентов, отмечает он. Но сейчас замена телефонов происходит очень быстро, поэтому скорость их проникновения в абонентские устройства будет опережать темпы развития сетей, объясняет Алексеев. Однако пока операторы не получат частоты 3,4–3,8 ГГц, массовым проникновение 5G в России не будет, предупреждает эксперт.
Темпы развития сетей 5G и прироста абонентской базы в первую очередь зависят от сроков предоставления операторам частотного ресурса, достаточного для операторов связи, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Рост числа абонентов зависит от сроков решения частотного вопроса и характеристик выделенного частотного диапазона, соглашается пресс-секретарь оператора Tele2 Дарья Колесникова. С точки зрения строительства базовых станций темпы развития 5G вряд ли будут опережать динамику развертывания сетей 4G.