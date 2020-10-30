К 2030 году в России будет 50 млн пользователей 5G

Подключения к 5G – это не только смартфоны конкретных людей, но и неодушевленные автоматические устройства. По замыслу разработчиков дорожной карты к 2023 г. в российских сетях пятого поколения должно быть 200 000 абонентов, а уже к 2024 г. – 5 млн. Для достижения этих целей надо провести целый ряд мероприятий, следует из дорожной карты. Упоминается в ней и внесение изменений в существующие нормативные акты, и подготовка новых, разработка отечественного абонентского оборудования для массового рынка, облегчение операторам доступа к инфраструктуре и многое другое. Показатель в 50 млн абонентов обсуждается, но пока не утвержден, как и документ в целом, подтвердили в пресс-службе «Ростелекома».