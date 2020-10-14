Глава Ростелекома заявил о невозможности подключения к 5G европейской части России

Глава Ростелекома заявил о невозможности подключения к 5G европейской части РоссииУтвержденный диапазон частот для развития 5G требует разрешения на использование от приграничных стран
Для развития 5G в России планируется полностью выделить под эти цели диапазон частот 4,7-4,9 ГГц, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе Форума по цифровой трансформации. По его словам, уже утвержден план проведения конверсии спектра в этом диапазоне.
Однако по словам президента Ростелекома Михаила Осеевского, данные частоты не позволят покрыть 5G большую часть европейской территории России из-за того, что на этом диапазоне работают системы оповещения «свой-чужой» для самолетов. Для развертывания 5G в диапазоне 4,7-4,9 ГГц в приграничных зонах на расстоянии 300 км от границы требуется разрешение сопредельных государств, которые Россия скорее всего не сможет получить.
«Поскольку в этих диапазонах работают системы оповещения самолетов НАТО, мы, конечно, от тех государств, которые входят в этот блок, такое решение не получим, как не получим его и от Украины. Поэтому сегодня понятно, что в зоне 300 километров от западных границ, да и рядом с Турцией большая часть нашей европейской территории не будет покрыта 5G, и эта зона распространяется почти до Москвы, ничего нельзя построить и в Санкт-Петербурге. Это, конечно, очень существенный минус, который мы должны учитывать», — сказал Осеевский в ходе дискуссии (цитата по «Прайм»).
Диапазон 4,8 ГГц плюс-минус не является основным в мире, добавил Осеевский. Базовым для развертывания 5G является диапазон 3,4–3,8 ГГц. У операторов есть оборудование, которое может использовать эти частоты на обширных территориях. Но Минобороны в отзыве на проект концепции развития 5G еще в 2019 г. рекомендовало повременить с использованием этого диапазона.
На частотах 3,4–3,8 ГГц работает спутниковая связь военного и других ведомств, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник. Если военные не отдадут эти частоты, 5G в России будет только по названию, предупреждал человек, близкий к одному из профильных ведомств. А без 5G невозможны беспилотный транспорт, телемедицина, интернет вещей и проч. По мере роста нагрузки на существующие сотовые сети качество и скорость связи будут снижаться, говорил собеседник «Ведомостей». Представители операторов не раз говорили, что без выделения именно этих частот полноценное развитие сети 5G в России будет невозможным.
В марте 2020 г. Госкомиссия по радиочастотам разрешила пользоваться диапазоном 24,25–24,5 ГГц неопределенному кругу лиц для строительства сетей 5G. Однако в проекте решения ГКРЧ говорится, что операторы смогут строить сотовые сети 5G в диапазоне 24,25–24,5 ГГц только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5G. На эти цели планируется потратить 21,4 млрд руб. до 2024 г., писали «Ведомости». Диапазон не самый интересный с точки зрения операторов – в частности, потому, что работающие в нем базовые станции имеют крайне небольшой радиус действия. Но других частот для работы 5G в России пока не выделено.