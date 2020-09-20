Российские операторы могут лишиться возможности строить сети 5G

Если решение о строительстве сетей только на российском оборудовании все же будет принято, это поставит под вопрос реализацию любых проектов в сети нового поколения в целом, опасается управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. В частности, под вопросом окажется реализация совместного проекта МТС и «Сибура», которые планировали развернуть промышленную сеть на территории перм-ско-го за-вода «Си-бур-хим-пром» на оборудовании Ericsson, не исключает человек, близкий к одному из операторов. Ограничение развития 5G в России будет иметь негативные последствия не столько для телекоммуникационной отрасли, сколько для промышленных производств и передовых российских компаний, которые готовы использовать новые технологии для повышения эффективности и создания новых продуктов на российском рынке, считает он.