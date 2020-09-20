Российские операторы могут лишиться возможности строить сети 5G

Российские операторы могут лишиться возможности строить сети 5GДля этого нет отечественного оборудования
Операторы смогут строить сотовые сети 5G в так называемом миллиметровом диапазоне (24,25–24,5 ГГц) только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом говорится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), рассказал «Ведомостям» ознакомившийся с документом источник. Такая возможность будет обсуждаться на ближайшем заседании ГКРЧ, знают также федеральный чиновник и человек, близкий к одному из операторов связи. По словам одного из собеседников «Ведомостей», состояться это заседание может в середине октября.
Представитель Минцифры, курирующей деятельность межведомственной комиссии, заявил «Ведомостям», что не комментирует непринятые решения.
Частотами 24,25–24,5 ГГц ГКРЧ разрешила пользоваться неопределенному кругу лиц для строительства сетей 5G (в том числе корпоративных, технологических) в марте 2020 г. Она также предписывала использовать отечественное оборудование – но при условии его наличия в радиоэлектронном реестре. Новая формулировка решения ГКРЧ, с одной стороны, делает применение российского оборудования безальтернативным. С другой стороны, такого оборудования просто нет, разводит руками человек, знакомый с менеджерами нескольких сотовых операторов и чиновниками профильных ведомств. Найти такое оборудования в реестре «Ведомостям» также не удалось.
Миллиметровый диапазон не самый интересный с точки зрения операторов – в частности, потому, что работающие в нем базовые станции имеют крайне небольшой радиус действия. Но других частот для работы 5G в России пока не выделено. Оптимальным диапазоном, позволяющим покрывать большие города, связисты считают 3,4–3,8 ГГц. Но этот диапазон занят средствами связи различных госструктур, и договориться о его использовании сотовым операторам пока не удалось.
10,5 млрд Гб
составил трафик мобильного интернета в России в первом полугодии 2020 г. (данные Минцифры). По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. этот показатель вырос почти на 52%
Согласно плану развития 5G в России, предусмотренному программой «Цифровая экономика», за создание отечественного оборудования для 5G отвечает «Ростех». Создать отечественные опытно-промышленные образцы элементов сети пятого поколения госкорпорация в условиях сокращения финансирования сможет только к концу 2023 г., а начать их серийный выпуск – лишь в 2024 г., писали ранее «Ведомости». Комментировать проект решения ГКРЧ в «Ростехе» не стали.
Задачу строительства сетей пятого поколения на отечественном оборудовании поставило правительство, говорит представитель «Ростелекома». Как ее решать, должно быть отражено в дорожной карте по созданию и развитию сетей 5G в России, отмечает он. По его словам, эту карту согласно трехстороннему соглашению с правительством разрабатывают «Ростех» и «Ростелеком», но пока она не утверждена.
Требование о строительстве 5G исключительно на отечественном оборудовании ранее выдвигали российские силовые структуры и спецслужбы, мотивируя это тем, что такое оборудование является критической инфраструктурой, напоминает человек, знакомый с ходом обсуждения вопроса. В частности, с использованием 5G будут работать различные предприятия, а в городах – беспилотный транспорт, поясняет он.
Если решение о строительстве сетей только на российском оборудовании все же будет принято, это поставит под вопрос реализацию любых проектов в сети нового поколения в целом, опасается управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. В частности, под вопросом окажется реализация совместного проекта МТС и «Сибура», которые планировали развернуть промышленную сеть на территории перм-ско-го за-вода «Си-бур-хим-пром» на оборудовании Ericsson, не исключает человек, близкий к одному из операторов. Ограничение развития 5G в России будет иметь негативные последствия не столько для телекоммуникационной отрасли, сколько для промышленных производств и передовых российских компаний, которые готовы использовать новые технологии для повышения эффективности и создания новых продуктов на российском рынке, считает он.
Российские производители, в частности «Ростех», могли бы купить права на оборудование для 5G у иностранных разработчиков (так делают и иностранные разработчики), однако масштабов одного российского рынка не хватит, чтобы отработать эту технологию, сделать более экономичной и эффективной, рассуждает источник, близкий к нескольким операторам.
А чтобы отечественная разработка, как оборудование, так и ПО, была востребована операторами, она должна соответствовать мировым стандартам по широкому кругу показателей, как технических, так и экономических, – быть не дороже, а лучше дешевле аналогов, рассуждает представитель «Ростелекома». Если отечественное оборудование будет качественным, конкурентоспособным по цене и при этом соответствовать международным стандартам, Tele2 и «Вымпелком» будут готовы рассмотреть возможность его закупки, сообщили представители компаний. «Если это будет отечественное оборудование, мы будем только рады, так как максимально заинтересованы в сокращении валютной составляющей.
Но в первую очередь оно должно обеспечивать потребности и запросы наших клиентов», – добавил представитель «Вымпелкома». В «Мегафоне» надеются, что решения по вопросам, связанным с использованием отечественного оборудования, не приведут к задержкам развития 5G в России. «Надо учитывать, что разработка, тестирование и стандартизация оборудования занимают весьма существенное время», – добавил директор оператора по сетевой инфраструктуре Валентин Полозенко. Представители МТС и «Ростеха» отказались от комментариев.