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МТС получила первую в России лицензию на 5G

На первых порах сервисами пятого поколения смогут воспользоваться корпоративные клиенты
Валерий Кодачигов
Андрей Гордеев / Ведомости

Роскомнадзор выдал МТС лицензию на оказание услуг связи пятого поколения (5G) на всей территории России (за исключением Крыма и Севастополя). Об этом говорится в сообщении компании. Это первая лицензия такого рода, полученная в России, подчеркивают в МТС. По ее условиям оператор должен начать предоставление услуг не позднее июля 2022 г. – действительна она до 2025 г.

Из лицензионных требований (с ними ознакомились «Ведомости») также следует, что для оказания услуг компания должна использовать выделенный в начале этого года Госкомиссией по радиочастотам (ГКРЧ) диапазон – 24,25–24,65 ГГц. По словам представителя МТС Алексея Меркутова, запустить 5G в коммерческую эксплуатацию компания сможет после того, как будут утверждены нормативные документы, регламентирующие работу сетей пятого поколения. Сроки их принятия он комментировать не стал.

В МТС не скрывают: на первых порах 5G-сети в высоком миллиметровом диапазоне будут работать в основном на крупных промышленных предприятиях. «5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве», – передает пресс-служба оператора слова ее президента Алексея Корни. Также 5G может быть востребован в медучреждениях (например, для мониторинга состояния пациентов), складской логистике, ритейле, сельском хозяйстве (для управления дронами, следящими за посевами, и проч.), перечисляет Меркутов.

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К 5G-сетям МТС можно будет подключать не только автоматические устройства. В июле МТС совместно с Qualcomm протестировала смартфон Motorola Edge+, который помимо работы в действующих мобильных сетях стандартов 2G, 3G и 4G поддерживает диапазон 24,25–24,65 ГГц, рассказывает Меркутов. В ближайшие месяцы смартфон появится в розничной сети МТС, сейчас – доступен по предзаказу в интернет-магазине МТС.

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Вопрос, когда 5G станет в России массовой услугой, по-прежнему открыт. На миллиметровых частотах (а только такие государство выделило пока операторам) полноценные сети пятого поколения построить невозможно – об этом неоднократно говорили участники рынка. Для покрытия крупных городов оптимален другой частотный диапазон – 3,4–3,8 ГГц, объясняли они.

Миллиметровый диапазон не позволяет строить полноценные сети 5G, в частности, из-за низкой проникающей способности волны, объясняет представитель Tele2 Ольга Галушина. Поэтому он может рассматриваться только как дополнительный к более низким частотам. По словам Галушиной, приоритетный диапазон для коммерческого запуска 5G, который признан большинством стран мира, – 3,4–3,8 ГГц. Именно в нем работает абсолютное большинство выпускаемых устройств и эти частоты дают нужные скорости, утверждает она.

Получить лицензию на 5G согласно решению ГКРЧ могут все операторы, отмечает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России, утверждает она. Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения. Также это не решает ключевой проблемы развития 5G в России, связанной с выделением глобально признанного спектра частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, говорит Айбашева. Выделенный ГКРЧ миллиметровый диапазон имеет много ограничений, одно из которых – исключительно точечное покрытие, добавляет она.

Диапазон 3,4–3,8 ГГц пока недоступен российским операторам. Он используется Минобороны и «Роскосмосом», говорил в 2019 г. бывший вице-премьер Максим Акимов. В августе прошлого года Совет безопасности высказался против того, чтобы выделить операторам связи частоты этого диапазона, а президент Владимир Путин согласился с его мнением, сообщали источники «Ведомостей» в телекомотрасли и профильных ведомствах. Повторно Совет безопасности рассмотрел этот вопрос весной этого года – и вновь отклонил просьбу операторов о выделении 3,4–3,8 ГГц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных