МТС получила первую в России лицензию на 5G

Получить лицензию на 5G согласно решению ГКРЧ могут все операторы, отмечает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России, утверждает она. Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения. Также это не решает ключевой проблемы развития 5G в России, связанной с выделением глобально признанного спектра частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, говорит Айбашева. Выделенный ГКРЧ миллиметровый диапазон имеет много ограничений, одно из которых – исключительно точечное покрытие, добавляет она.