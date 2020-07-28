МТС получила первую в России лицензию на 5G

МТС получила первую в России лицензию на 5GНа первых порах сервисами пятого поколения смогут воспользоваться корпоративные клиенты
Роскомнадзор выдал МТС лицензию на оказание услуг связи пятого поколения (5G) на всей территории России (за исключением Крыма и Севастополя). Об этом говорится в сообщении компании. Это первая лицензия такого рода, полученная в России, подчеркивают в МТС. По ее условиям оператор должен начать предоставление услуг не позднее июля 2022 г. – действительна она до 2025 г.
Из лицензионных требований (с ними ознакомились «Ведомости») также следует, что для оказания услуг компания должна использовать выделенный в начале этого года Госкомиссией по радиочастотам (ГКРЧ) диапазон – 24,25–24,65 ГГц. По словам представителя МТС Алексея Меркутова, запустить 5G в коммерческую эксплуатацию компания сможет после того, как будут утверждены нормативные документы, регламентирующие работу сетей пятого поколения. Сроки их принятия он комментировать не стал.
В МТС не скрывают: на первых порах 5G-сети в высоком миллиметровом диапазоне будут работать в основном на крупных промышленных предприятиях. «5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве», – передает пресс-служба оператора слова ее президента Алексея Корни. Также 5G может быть востребован в медучреждениях (например, для мониторинга состояния пациентов), складской логистике, ритейле, сельском хозяйстве (для управления дронами, следящими за посевами, и проч.), перечисляет Меркутов.
К 5G-сетям МТС можно будет подключать не только автоматические устройства. В июле МТС совместно с Qualcomm протестировала смартфон Motorola Edge+, который помимо работы в действующих мобильных сетях стандартов 2G, 3G и 4G поддерживает диапазон 24,25–24,65 ГГц, рассказывает Меркутов. В ближайшие месяцы смартфон появится в розничной сети МТС, сейчас – доступен по предзаказу в интернет-магазине МТС.
«Ведомости» направили запрос в Минкомсвязи.
Вопрос, когда 5G станет в России массовой услугой, по-прежнему открыт. На миллиметровых частотах (а только такие государство выделило пока операторам) полноценные сети пятого поколения построить невозможно – об этом неоднократно говорили участники рынка. Для покрытия крупных городов оптимален другой частотный диапазон – 3,4–3,8 ГГц, объясняли они.
Миллиметровый диапазон не позволяет строить полноценные сети 5G, в частности, из-за низкой проникающей способности волны, объясняет представитель Tele2 Ольга Галушина. Поэтому он может рассматриваться только как дополнительный к более низким частотам. По словам Галушиной, приоритетный диапазон для коммерческого запуска 5G, который признан большинством стран мира, – 3,4–3,8 ГГц. Именно в нем работает абсолютное большинство выпускаемых устройств и эти частоты дают нужные скорости, утверждает она.
Получить лицензию на 5G согласно решению ГКРЧ могут все операторы, отмечает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России, утверждает она. Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения. Также это не решает ключевой проблемы развития 5G в России, связанной с выделением глобально признанного спектра частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, говорит Айбашева. Выделенный ГКРЧ миллиметровый диапазон имеет много ограничений, одно из которых – исключительно точечное покрытие, добавляет она.
Диапазон 3,4–3,8 ГГц пока недоступен российским операторам. Он используется Минобороны и «Роскосмосом», говорил в 2019 г. бывший вице-премьер Максим Акимов. В августе прошлого года Совет безопасности высказался против того, чтобы выделить операторам связи частоты этого диапазона, а президент Владимир Путин согласился с его мнением, сообщали источники «Ведомостей» в телекомотрасли и профильных ведомствах. Повторно Совет безопасности рассмотрел этот вопрос весной этого года – и вновь отклонил просьбу операторов о выделении 3,4–3,8 ГГц.