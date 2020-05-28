Пятое поколение связи без денег будет отсталым«Ростех» просит правительство не сокращать финансирование
Развитие 5G в России может задержаться на несколько лет, если госфинансирование, запланированное на эти цели на 2020 г., будет сокращено на 50%, следует из материалов «Ростеха», направленных в Минкомсвязи.
«Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель министерства подтвердил его содержание и получение. Секвестрировать часть статей из национальной программы «Цифровая экономика» предложило правительство, рассказал представитель «Ростеха». Представитель Минкомсвязи уточнил, что процесс балансировки бюджета федерального проекта еще продолжается. Сэкономленные средства пойдут на поддержку населения и коммерческих предприятий в сложившихся эпидемиологических условиях и экономической ситуации, говорит человек, знакомый с планами правительства.