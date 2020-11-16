В частотах на 5G отказать

В частотах на 5G отказатьЗаявку операторов планирует отклонить Госкомиссия по радиочастотам
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена отказать «дочкам» «Мегафона» и «Ростелекома» – «Неоспринту» и Freshtel – в выдаче частот 3,4–3,6 ГГц для тестирования технологии 5G. Об этом говорится в материалах к заседанию ГКРЧ, назначенному на 23 ноября (с ними ознакомились «Ведомости»).
Диапазон 3,4–3,8 ГГц оптимален с точки зрения массового покрытия сетями 5G крупных городов, заявляют представители операторов. Именно эти частоты обеспечивают высокие скорости передачи данных при относительно небольшом количестве базовых станций, на них ориентируются производители сетевого и абонентского оборудования.
«Мегафон» и «Ростелеком» тестировали 5G на частотах 3,4–3,6 ГГц в 2017–2018 гг. «Мегафон», например, транслировал в 5G игры чемпионата мира по футболу в РФ. Потом зоны 5G были свернуты – закончилось действие разрешения ГКРЧ, а заявка на его продление была отклонена, говорит представитель «Ростелекома».
Сегодня основная часть диапазона 3,4–3,8 ГГц занята спутниковой связью, которой пользуются госведомства, в том числе силовые структуры. От их имени в августе 2019 г. Совбез выступил против использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, а затем президент Владимир Путин это возражение поддержал, сообщали ранее источники «Ведомостей». На повторное обращение операторов Совбез в этом году также ответил отказом. Что и дало основания официально отказать заявителям на уровне ГКРЧ.
У «Неоспринта» и Freshtel остаются частоты 3,4–3,6 ГГц. Их мало для построения полноценных 5G-сетей, но достаточно для старта и периода разогрева рынка. Проблема в том, что этот диапазон операторы имеют право использовать только для WiMax – технологии беспроводного доступа предыдущего поколения. Эти права у них истекают в марте 2021 г., подтверждают представители «Мегафона» и «Ростелекома». В компаниях рассчитывают на пролонгацию этих лицензий для WiMax.
А сети 5G российским операторам регуляторы предлагают строить в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. Чем операторы не очень довольны: сети будут стоить дороже, выбор оборудования меньше и во многих приграничных районах могут возникать помехи, так как ряд соседних стран, в том числе члены НАТО, эти частоты передали военным.
Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов считает, что борьба за частоты не окончена и в перспективе «Ростелеком», «Мегафон» и другие телекоммуникационные компании добьются конверсии нужных им диапазонов, в результате чего номиналы 3,4–3,8 ГГц будут задействованы для 5G.
Руководитель проектов компании «Спектрум менеджмент» Вадим Поскакухин отметил, что для начала операторы могут получить доступ к отдельным полосам диапазона 3,4–3,8 ГГц в крупных городах и это потребует исследований, включающих детальный аудит текущего использования спектра и специальных организационно-технических мероприятий по снятию выявленных ограничений. Получить эти частоты будет невозможно до тех пор, пока работающие на них госструктуры, в том числе силовые, не пойдут навстречу операторам в реализации таких мероприятий, а сейчас этого не происходит, заключает Поскакухин.