В частотах на 5G отказать

Руководитель проектов компании «Спектрум менеджмент» Вадим Поскакухин отметил, что для начала операторы могут получить доступ к отдельным полосам диапазона 3,4–3,8 ГГц в крупных городах и это потребует исследований, включающих детальный аудит текущего использования спектра и специальных организационно-технических мероприятий по снятию выявленных ограничений. Получить эти частоты будет невозможно до тех пор, пока работающие на них госструктуры, в том числе силовые, не пойдут навстречу операторам в реализации таких мероприятий, а сейчас этого не происходит, заключает Поскакухин.