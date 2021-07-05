ВТБ зафиксировал рост числа кибератак в 1,6 раза с начала года

В феврале этого года международная консалтинговая компания Deloitte представила исследование об основных рисках для кредитных организаций в ближайшие два года. Принявшие участие в опросе банкиры считают, что особые сложности в течение последующих двух лет будут связаны с оценкой залогового обеспечения (48%), коммерческими кредитами (48%), коммерческой недвижимостью (43%), необеспеченными кредитами (43%). При этом, сохранятся и опасения по поводу роста числа киберугроз. По данным исследования Deloitte, только 61% респондентов считает свои институты чрезвычайно или очень эффективными в управлении рисками кибербезопасности, а 87% заявили, что улучшение их способности обеспечить защиту от киберугроз будет чрезвычайно или очень важным приоритетом в течение следующих двух лет.