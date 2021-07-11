Virgin Galactic успешно провела космический полет с Ричардом Брэнсоном
Компания Virgin Galactic запустила свой космический корабль Unity-22 с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико, трансляция полета велась на сайте компании.
На борту корабля помимо Брэнсона были еще пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, вице-президент компании Сириша Бандла, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес. Корабль достиг суборбитального пространства, экипаж оказался на короткое время в невесомости. Пробыв там несколько минут, Unity благополучно вернулся в космопорт.
20 июля в космос должен отправиться и основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос вместе со своим братом Марком на многоразовом космическом корабле New Shepard.