Virgin Galactic успешно провела космический полет с Ричардом Брэнсоном

На борту корабля помимо Брэнсона были еще пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, вице-президент компании Сириша Бандла, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес. Корабль достиг суборбитального пространства, экипаж оказался на короткое время в невесомости. Пробыв там несколько минут, Unity благополучно вернулся в космопорт.