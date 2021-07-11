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Virgin Galactic успешно провела космический полет с Ричардом Брэнсоном

Ведомости

Компания Virgin Galactic запустила свой космический корабль Unity-22 с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико, трансляция полета велась на сайте компании.

На борту корабля помимо Брэнсона были еще пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, вице-президент компании Сириша Бандла, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес. Корабль достиг суборбитального пространства, экипаж оказался на короткое время в невесомости. Пробыв там несколько минут, Unity благополучно вернулся в космопорт.

20 июля в космос должен отправиться и основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос вместе со своим братом Марком на многоразовом космическом корабле New Shepard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных