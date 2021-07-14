Журналисты NYT узнали о доступе 16 000 сотрудников Facebook к данным пользователей

Гендиректор и сооснователь Facebook Марк Цукерберг впервые узнал о проблеме злоупотребления с доступом к личным данным пользователей в сентябре 2015 г., когда Алекс Стамос, в то время главный специалист по безопасности Facebook, поднял с ним данный вопрос. В своей презентации для Цукерберга и высшего руководства компании Стамос сообщил, что инженеры злоупотребляли доступом «почти каждый месяц», говорится в книге. В то время более 16 000 сотрудников имели доступ к личным данным пользователей. Стамос предложил ограничить доступ менее чем для 5000 сотрудников, а также предложил потребовать от сотрудников подавать официальные запросы на доступ к личным данным, но получил отказ от руководителей. Цукерберг сказал, что изменения в этом вопросе были «главным приоритетом», и поручил Стамосу найти решение и предоставить обновленную информацию в течение года, отмечается в книге.